Passerella sopra la ferrovia di Mestre, unirà Catene e Chirignago

È stata posata la scorsa notte la passerella in acciaio della lunghezza di 213 metri e larghezza di 2,5 che collegherà due quartieri, quello di Catene e quello di Chirignago. Un lavoro complesso, durato tutta la notte, che ha visto tecnici, dirigenti di settore, ditte, tutti all’opera nella fase di montaggio.

La delicata fase di montaggio della struttura metallica del peso di 100 tonnellate e della lunghezza di 70 metri a scavalco sui sei binari ferroviari, momentaneamente interrotti, è stata possibile grazie ad un varo sincronizzato attraverso due autogrù di grande portata di cui la più prestante da 800 tonnellate posizionata in via degli Olmi e l’altra da 500 tonnellate in via Agrifoglio.

A controllare il varo, l’assessore alla Viabilità, Renato Boraso, il presidente della Municipalità, Francesco Tagliapietra e il consigliere comunale Maika Canton. Nella mattinata di domenica si è recato in sopralluogo il sindaco, Luigi Brugnaro. «Si tratta di un’opera eccezionale che i cittadini attendevano da trent’anni. Un’operazione complessa e delicata per la quale ringrazio davvero i tecnici, gli operai, i dipendenti del Comune tutti coloro che hanno seguito le operazioni».

«Si tratta» spiega l’assessore alla Mobilità «di una campata ciclabile di quasi 80 metri a scavalco transito ferroviari». «Ringrazio tutte le imprese (Zara e Errebi), le maestranze, gli addetti alle manovre delle enormi gru, sono stati tutti davvero bravissimi, dagli operai ai dirigenti degli uffici».

L’appalto, di complessivi 2,5 milioni di euro, commissionato dal Comune prevede una pista ciclo pedonale illuminata di 2,5 metri di larghezza ed una lunghezza complessiva di 500 metri sviluppati in adiacenza al ponte esistente su via Trieste. Le attività proseguiranno col posizionamento delle campate secondarie lato Chirignago e con le ultime finiture. L'ultimazione dell'opera è prevista entro la fine di settembre. La passerella in acciaio permetterà di percorrere il cavalcavia a piedi o in bici giungendo da via Trieste a Catene di Marghera e immettendosi in via Miranese nella municipalità di Chirignago.