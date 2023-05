Scatta il ripascimento sul litorale di Jesolo. Corsa contro il tempo per rifare le spiagge

Ripascimento in zona est, corsa contro il tempo per la spiaggia della Pineta. Da oggi, 22 maggio, si parte ed entro tre o quattro giorni la spiaggia dovrà essere completata per poter iniziare la stagione, ufficialmente partita il 12 maggio, ma non in Pineta a causa dell’erosione e il ritardo dei lavori dovuto alle ultime mareggiate.

La mareggiata della settimana scorsa si è mangiata circa 30 mila metri cubi di sabbia. Si è formato uno scalino di circa un metro in alcuni tratti del litorale est di Jesolo, verso Cortellazzo. Verrà spianato e sistemato con altra sabbia di riserva nei cantieri.

È già finita la sabbia accatastata nell’area dell’ospedale per l’emergenza. Le ruspe di Michele Boem, che ha in capo i lavori del ripascimento nella zona Pineta, dovranno dunque prelevare i 5 mila metri cubi necessari per tamponare e ridurre gli scalini nell’area libera della Bau Bau beach che sarà abbassata e ripianata.

Un intervento di emergenza. Il dibattito sulle protezioni strutturali contro le mareggiate è ripartito di slancio con la massima fiducia nello studio della società olandese Royal Haskoning affidato dalla conferenza dei sindaci del litorale, coinvolgendo UnionMare Veneto e l’euredeputata Rosanna Conte che è stata in Olanda per vedere altre opere realizzate dagli olandesi, come le isole e penisole di sabbia davanti alla costa dell’Aia.

L’architetto Fernando De Simone, esperto di ambiente, opere idrauliche e protezione della costa è perplesso. «Viene finalmente condiviso, in teoria», premette, «quello che consiglio da una decina d'anni. In pratica però, si continua a utilizzare solo la teoria. Non mi risulta che recentemente siano stati effettuati dei rilevamenti per individuare le correnti sottomarine predominanti vicino alla riva. Occorre almeno un anno. Realizzare le isole, penisole e pennelli per la salvaguardia delle spiagge senza questi dati è rischioso perché può fare aumentare gli attuali danni provocati dalle forti mareggiate».

«Attualmente», aggiunge, «sia il modello Dubai, con isole artificiali, sia il modello Tenerife, con protezioni parallele, non possono essere utilizzati per la salvaguardia della costa veneta dalle forti mareggiate, perché provocherebbero la distruzione delle spiagge nelle zone limitrofe all’intervento». Nell’Atlante delle correnti marine superficiali dal Delta del Po al Golfo di Trieste, fatto dall’Istituto Idrografico della Marina, mancano i dati sulle correnti sottomarine predominanti in ogni mese dell’anno. Prima di effettuare ulteriori studi, costosissimi e inutili, vanno elaborati i modelli matematici più idonei del fondale marino ed esaminate le relative pressioni dinamiche.