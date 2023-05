Giornata per la laguna, raccolte 9 tonnellate di rifiuti in una mattinata

Nove tonnellate di rifiuti raccolti di ogni tipo i laguna hanno riempito 4 grandi cassoni di ferro messi a disposizione da Veritas.

È questo il bilancio della “Giornata per la laguna” organizzata ieri dall’associazione Cavanisti miresi insieme a 4 associazioni venatorie e con il patrocinio del Comune di Mira .

«Quasi 200 persone», osserva il presidente Gianni Marchiori, «fra i cavanisti uscendo per una intera mattinata con 100 imbarcazioni hanno aderito alla nostra iniziativa e si sono messe in azione raccogliendo in laguna rifiuti di ogni genere».

Sono stati trovati: pneumatici, elettrodomestici, bidoni di ferro sacchi di plastica e bottiglie di ogni tipo. I rifiuti sono stati depositati su 4 cassoni di Veritas riempendoli completamente per un totale di quasi 9 tonnellate di materiale. «Insomma», aggiunge il presidente dei cavanisti Marchiori, «la dimostrazione che la laguna sud nell’area di Mira, e Campagna Lupia ciclicamente viene inquinata da incivili. Ribadiamo così il nostro grande impegno a favore della laguna che ci viene riconosciuto da anni dalle istituzioni e dallo stesso Comune di Mira».

I cavanisti oltre che a pulire le aree lagunari di Giare, Dogaletto e Malcontenta e le zone di Lugo, hanno fatto i loro controlli anti-inquinamento nella zona dell’idrovia dove lo scarico di materiali pericolosi si è moltiplicato nel corso degli anni.

Proprio per questo il Comune di Mira è costretto a spendere proprie risorse per compiere ogni volta delle operazioni di bonifica. Anche nell’area dell’idrovia dalle foci all’intersezione con il Novissimo, fanno sapere i cavanisti si sono trovarti diversi quintali di rifiuti che sono stati rimossi e portati via con le barche. Il prossimo appuntamenti con i cavanisti è previsto per sabato prossimo quando nel pomeriggio si terrà il 5° anniversario della posa del capitello dedicato alla Madonna, denominato la "Madonna dei cavanisti".

Il capitello si trova nella zona di Giare di Mira, sulla barena tra la fine del canale Bondantino e l'inizio del canale Paloschiavo, in un punto visibile sia dalla laguna che dall'argine.