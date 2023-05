Chef Borghese apre “Bibione: terra di mare”

Lo chef pluristellato e acclamato da pubblico, Alessandro Borghese, é stato lunedì 22 maggio l’ospite d’onore della prima tappa del percorso “Bibione: terra di mare”.

Si tratta di un circuito a tappe nella quale Ascom Confcommercio, in stretta sinergia con Bibione Live e con il Comune di San Michele, vuole valorizzare i percorsi eno gastronomici del territorio bibionese, con l’ambizioso scopo di intercettare nuovi turisti.

Sorridente, abbronzato, dalla battuta pronta, chef Borghese non si presenta dal vivo così diverso da come appare in televisione. Sale sulla romantica pagoda del ristorante Ai Casoni di Flavio Favero detto Bateo, qui a Porto Baseleghe, e comincia a cucinare, tra il luccichio provocato dall’abbraccio del sole al canale. Un po’ come a Venezia dove gestisce uno dei suoi ristoranti. Preparata un risotto con l’asparago di Bibione. Chi lo assaggia commenta essere una delizia.

«Noi in Italia siamo la Formula Uno della cucina. Non abbiamo una cucina nazionale», evidenzia Borghese, «bensì regionale. Sono talmente tanti e tali i piatti qui da noi che ci possiamo sbizzarrire».

Musica per le orecchie di amministratori e operatori turistici e commerciali. Si punta proprio sulla qualità delle pietanze dei ristoratori locali, per crescere ulteriormente. Sorriso smagliante, disponibile con tutti, Alessandro Borghese firma autografi e concede selfie e foto a chiunque. Per Bibione un momento memorabile di una stagione balneare, che promette alla grande.