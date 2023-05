Bibione, malore al lavoro: muore operaio di 51 anni

Dramma sul litorale. Avverte un malore al lavoro, trasferito al Pronto soccorso muore dopo i tentativi di rianimazione.

È morto così, a Bibione, nella mattinata di venerdì 19 maggio, Ranieri Moni Bidin. Aveva 51 anni. L’uomo era originario di Cesarolo ma viveva a San Michele al Tagliamento in una casa popolare con sua sorella. Il fratello invece abita a Marinella, una frazione di San Michele vicina a Bibione.

Conosciuto da tutti come una persona buona e volonterosa, grande lavoratore, Ranieri Moni Bidin ha lavorato in passato per la società di asporto rifiuti, Asvo. Da 15 giorni era stato assunto da una cooperativa che si occupa di varie manutenzioni sul litorale in vista della stagione estiva. A un tratto il malore, durante un lavoro a un edificio in manutenzione. È stramazzato al suolo e inizialmente era cosciente.

L’allarme è stato dato dai colleghi. Sul posto é intervenuta un’ambulanza. Durante il trasporto e il successivo arrivo al Punto di primo intervento di via Maja a Bibione la situazione è peggiorata. Qui Ranieri ha perduto conoscenza ed è morto di fronte agli operatori sanitari che, invano, hanno cercato di salvarlo.

Il referto parla di cause naturali. I funerali si celebrano oggi, lunedì 22 maggio, a San Michele.