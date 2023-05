A Venezia torna l’incubo borseggiatori e scatolettari: ma punirli sarà sempre più complicato

Tornano i turisti e tornano anche i borseggiatori e gli scatolettari.

Del resto vivono di turismo anche loro. Una piaga, soprattutto i primi, per le città d’arte. Venezia non fa eccezione. Anzi nella classifica delle città con il più alto numero di borseggi, da anni la nostra città è sempre tra i primi posti.

Un primato poco invidiabile e che purtroppo rischia di consolidarsi nonostante gli sforzi per contrastarlo, fatti dalle forze di polizia e in particolare dalla Polizia locale. Sarebbe l’applicazione della legge Cartabia a rendere meno efficace l’azione di contrasto. Da mesi il comandante della Polizia locale Marco Agostini va ripetendo che contro borseggiatori e borseggiatrici gli strumenti a disposizione degli uomini in divisa sono inefficaci. «Tutto è vanificato dal fatto che se non c’è la querela di parte non si può procedere nei confronti dei borseggiatori e borseggiatrici.

Bisogna considerare che la stragrande maggioranza di chi viene derubato sono turisti che magari stanno per lasciare la città e non hanno il tempo di passare in ufficio per presentare la querela. Hanno l’aereo o il treno che parte.

Quindi anche se noi abbiamo preso il ladro se non c’è querela lo dobbiamo lasciare andare - spiega Agostini -. Se anche viene presentata denuncia ma poi la vittima del borseggio non si presenta in aula per il processo, questa assenza, sempre per la legge Cartabia, viene considerata alla stregua di una remissione di querela e di conseguenza il responsabile se ne va tranquillo senza macchia.

Alla fine si rischia di perdere tempo e basta e i borseggiatori o le borseggiatrici continuano a colpire certi di rimanere impuniti». Preoccupazione che è anche di Confturismo Veneto.

Ribatte a queste osservazioni Gian Luigi Gatta, ordinario di Diritto penale all' Università di Milano sottolinea: «Le eventuali difficoltà dei cittadini stranieri di partecipare ai processi che si svolgono in Italia, per perseguire i reati che hanno subito, non impediscono la celebrazione di quei processi: il processo penale si può svolgere infatti anche in assenza della vittima, che può esercitare i suoi diritti presentando memorie scritte, facendosi sentire a distanza per via telematica e facendosi rappresentare da un avvocato italiano, oltre che dal pubblico ministero», spiega Gatta che è stato consulente giuridico di Marta Cartabia.

«In linea teorica tutto si può fare - sottolinea ancora Agostini -. La pratica è un’altra cosa. Immaginiamoci un turista che sta partendo ha l’aereo o il treno, che si mette a cercare un avvocato e magari di domenica, per scrivere una memoria.

Metti caso che si tratti di un canadese, di uno statunitense o di un sudamericano che tre giorni dopo il borseggio, quando si svolge il processo, è già in viaggio o è magari a casa e si deve collegare in via telematica con il sito del Tribunale.

La situazione, se il ministro Nordio non interviene con un decreto, rischia di sfuggire di mano, soprattutto nelle città d’arte».