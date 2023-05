Progetti incompiuti e spazi abbandonati a Mestre, Altobello ora chiede risposte concrete

Riqualificazione degli spazi aperti abbandonati al degrado, una rigenerazione urbana promessa che stenta a partire e l’insistente domanda sul futuro incerto dei residenti delle case Ater della Nave 1. E soprattutto la richiesta dei fondi promessi destinati al quartiere.

Un centinaio di cittadini uniti sotto allo slogan “Riprendiamoci la città”, il movimento che ha preso piede dopo la marcia dei cinquemila di via Piave, ieri mattina si sono ritrovati nel parco Molinari del piazzale della Madonna Pellegrina, per ricordare al Comune le questioni incompiute sulle quali urgono risposte e fatti.

Tra loro i rappresentanti di Altobello in Cammino e del Coordinamento associazioni, tra cui Sergio Firpo, Lorenzo Visentin, Cristina Lubiato, Nicola Ianuale. E poi politici e consiglieri di minoranza. Tra le questioni sul tappeto, l’area compresa tra via Bissolati e via Corridoni 5mila metri quadri che il quartiere vive come un pezzo di città nel degrado.

«La riqualificazione prevedeva la realizzazione di uno spazio per i cani» si legge nel documento comune prodotto dai cittadini, «la pavimentazione e alberatura del nuovo parcheggio, il prolungamento del parco con piantumazione di alberi, un collegamento ciclo-pedonale, la nuova viabilità per l'accesso al condominio Canova». C’è la partita che coinvolge i residenti della Nave 1, cui Ater ha intimato di lasciare la propria abitazione.

«Ad Altobello sono presenti oltre duecento alloggi di edilizia residenziale pubblica per i quali si potrebbero realizzare percorsi di riqualificazione diversificati: perché sono stati abbandonati al degrado?». Tra le questioni sollevate, quella dell’area Italgas dove è in corso un intervento di bonifica. «La nuova destinazione dell'area che si estende da viale Ancona fino alla linea ferroviaria, inevitabilmente coinvolgerà il nostro quartiere, a ridosso di via Squero, via Altobello e via Torino».

«Il “Contratto di Quartiere di Altobello” ha avviato un processo di rigenerazione urbana bloccato a causa dell’inerzia dell’amministrazione, che ha deciso la chiusura dei nuovi servizi, quali ad esempio lo spazio cuccioli. Siamo testimoni che dove manca la volontà politica di favorire processi di rigenerazione, si ottengono risultati peggiorativi: degrado, delinquenza, spaccio».

Tra gli interventi, quello dell’architetto Mauro Sarti, Deborah Onisto (IV commissione), di Ezio Micelli (Iuav). Che ha messo a fuoco alcuni punti: «La pedonalizzazione non è andata da nessuna parte», ha esordito. «Se vogliamo riprenderci la città, dobbiamo partire da uno spazio pubblico». Sugli investimenti privati: «Questa città è già un cimitero di progetti immobiliari che negli ultimi dieci anni non siamo riusciti a mandare avanti. Cito solo le tre torri dell'Umberto I, ma la lista è lunga, lavoriamo su ciò che abbiamo».

Alloggi pubblici: «Vedere terreni liberi e case non assegnate è una ferita al cospetto del Signore, abbiamo un campus a 200 metri, potrebbe essere l’occasione per bilanciare investimenti sociali inserendoli in un quadro di sostenibilità economica, le condizioni ci sono. Perché le cose non si fanno?».

Al termine i cittadini hanno brindato all’area che non c’è. Il presidente di Ater, Fabio Nordio, ha precisato: «In merito allo spostamento degli inquilini, confermo l’impegno preso con i residenti. E confermo la disponibilità degli alloggi e – laddove possibile – e di venire incontro alle famiglie di inquilini regolari che presentino delle fragilità. Gli spostamenti saranno il seguito di incontri con gli inquilini regolari. Gli alloggi disponibili si trovano a Mestre, Marghera, Chirignago e Favaro. Sul futuro della Nave 1 stiamo lavorando per valutare delle ipotesi che vedono necessari interlocutori la Regione e il Comune. Non appena pronti, sarà cura di Ater informare sugli sviluppi percorribili. Si ribadisce che il mantenimento dello status quo del fabbricato – di palese evidenza – non è più sostenibile per i continui interventi in via d’urgenza e per questioni di sicurezza sociale». Infine: «L’area destinata a parcheggio è stata data a disposizione del Comune ed è oggetto di definizione di alcune partite di debito che il Comune ha verso Ater in forza del Contratto di quartiere».