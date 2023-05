Addio a Luigi Bressanello. Con la moglie rilanciò l’arte del merletto di Burano

Luigi Bressanello aveva 82 anni ed è morto venerdì pomeriggio ucciso da un tumore che aveva scoperto avere lo scorso anno. Era una figura storica dell’isola e soprattutto dell’arte del merletto.

A metà anni Sessanta insieme alla moglie Paola Toselli “Forner”, grazie al negozio di famiglia “Dalla Lidia Merletti d’Arte”, rilanciò questa arte che contribuì a far conoscere in tutto il mondo.

«Mio padre intuì con il nonno Mario e la mamma che era arrivato il momento di far conoscere di nuovo al mondo l’arte del merletto di Burano cominciando una vera e propria produzione dello stesso e facendo crescere di anno in anno una delle più grandi collezioni di merletti antichi ormai famosa in tutto il mondo. Senza la sua intuizione, probabilmente, Burano non sarebbe come la conosciamo ora», racconta il figlio Davide. Il negozio lo aveva fondato Mario appena tornato dalla seconda guerra mondiale.

Luigi lascia così alla moglie Paola, al figlio Davide e al nipote Andrea, figlio della sorella, il compito di portare avanti l’azienda a cui ha dedicato tutta la sua vita. «Quando papà decide di rilanciare il merletto non lo fa solo affidandosi alla produzione dell’isola. Ma va anche alla ricerca, in altri paesi, della migliore produzione di questa arte. Non solo in Italia ma anche all’estero. L’operazione ha fatto da traino per tutta l’isola. Uno dei suoi vanti è anche il piccolo museo che raccoglie merletti storici di tutto il mondo con pezzi unici e che lui amava raccontare e spiegare ai turisti e a chi ci faceva visita in negozio. L’ultimo anno, nonostante la malattia ha vissuto nella sua isola sereno, grazie soprattutto ai volontari dell’Avapo che lo hanno assistito in maniera meravigliosa»