Violenze in casa di riposo a San Donà, l’infermiere violentatore verso il processo con rito abbreviato

Era stato fissato per il prossimo 26 giugno il processo, con rito immediato, dell’ex operatore socio sanitario Davide Barresi, 54enne accusato di maltrattamenti e di violenza sessuale nei confronti di sette anziane.

Ma la difesa, rappresentata dall’avvocato Giorgio Pietramala, ha già deposito la richiesta per accedere al rito abbreviato. Il rito abbreviato prevede. in caso di condanna, uno sconto pari a un terzo della pena prevista. Si attende ora la fissazione dell’udienza.

Barresi dovrà rispondere dei primi tre episodi di violenza sessuale che gli vengono contestati, quelli per i quali era stato arrestato nella totale riservatezza alla fine dello scorso anno – diffondendo la notizia tra i colleghi che il suo contratto fosse concluso e che dovesse tornare a casa per motivi famigliari – mentre alla casa di riposo “Monumento ai Caduti” di San Donà di Piave continuavano le indagini grazie alle micro-telecamere nascoste piazzate dai carabinieri.

Barresi si trova in carcere dallo scorso novembre. È accusato di aver abusato di donne non autosufficienti che lui avrebbe dovuto accudire e che invece aveva costretto a subire irripetibili violenze – scriveva la Procura – «manipolando i corpi, sostanzialmente inermi, delle anziane pazienti incapaci di reagire».

Nei giorni scorsi, il giudice per le udienze preliminari aveva anche rigettato la richiesta di perizia psichiatrica avanzata sempre dalla difesa.

Nei suoi confronti ci sono prove schiaccianti (le violenze sono state riprese dalle telecamere piazzate dagli investigatori) e per evitare il ripetersi di altre violenze la procura decise di chiederne subito l’arresto, con procedura d’urgenza, mentre l’indagine era ancora in corso.

Fingendosi operai della manutenzione, i carabinieri – su disposizione della magistratura e in seguito a segnalazioni in arrivo dalla nuova dirigenza della casa di riposo – avevano installato alcune microcamere nelle stanze del “reparto viola”, per capire se fossero attendibili le denunce formulate da alcuni famigliari di anziani maltrattati, insultati e picchiati.

Per ciò che riguarda Barresi sono state individuate sette vittime delle sue violenze. Sulla base delle prove raccolte nelle scorse settimane la procura ha deciso di stralciare in due parti il procedimento.

Da un lato il processo immediato (per le tre violenze) e dall’altro il proseguo delle indagini da parte del sostituto procuratore Andrea Petroni per il fascicolo delle altre quattro violenze e delle botte e minacce di cui sono accusati, a vario titolo, anche altri ex operatori della stessa casa di riposo sandonatese: Fabio Danieli e la compagna Maria Grazia Badalamenti, (entrambi arrestati e in carcere) e Anna Pollazzon e Margie Rosiglioni (agli arresti domiciliari). —

