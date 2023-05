Artigiano muore stroncato in pochi mesi dalla Sla. La moglie: «Diagnosi a novembre»

Silvano Perosin, artigiano dipintore, è morto a 66 anni, stroncato da una forma fulminante di Sla, sclerosi laterale amiotrofica, nell’arco di soli 5 mesi.

Originario di Malcontenta, risiedeva con la moglie Lorella in via Nuova a Calcroci di Camponogara.

«Mio marito si è ammalato in modo conclamato di Sla lo scorso anno, a novembre», spiega la moglie. «La malattia neuro degenerativa purtroppo ha avuto un decorso rapidissimo e nel giro di pochi mesi per Silvano non c’è stato nulla da fare. Era una persona che aveva tantissimi interessi e fino alla diagnosi della malattia non aveva mai avuto problemi di salute.

Era stato per tanti anni un giocatore del Rugby Riviera, era poi diventato istruttore sub e ultimamente aveva la grande passione per la barca a vela. Aveva una barca a Fusina e per le manifestazioni e gare era inserito nel club velistico “Rosso di sera”, con il quale era sempre in prima linea nel partecipare agli eventi in programma».

Aveva la sua azienda di ridipintura a Calcroci di Camponogara e lavorava molto sul territorio per la grande preparazione e professionalità.

La notizia della morte prematura dell’uomo ha sconvolto sia il paese di Malcontenta, di cui era originario, che Camponogara, paese della moglie dove si era trasferito da tanti anni.

Tantissime attestazioni di cordoglio alla famiglia colpita dal lutto. Al funerale sono attesi tanti amici del gruppo della vela, appassionati di immersioni subacquee ed ex compagni di squadra del Rugby Riviera.

I funerali sono stati fissati per martedì 23 maggio alle 10 nella chiesa di San Ilario di Malcontenta. Sarà sepolto poi nel cimitero di Calcroci di Camponogara. Lascia la moglie Lorella e i figli Gianluca e Gloria. La famiglia invita a devolvere eventuali offerte all’associazione Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare). —

