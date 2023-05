Portogruaro, incendio in un’azienda di prefabbricati

Incendio all'esterno di un'azienda di prefabbricati a Portogruaro

Sabato pomeriggio, 20 maggio, intorno alle 17, i vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire presso un'azienda di prefabbricati situata in Via San Giacomo a Portogruaro, a seguito di un incendio che ha coinvolto alcune cataste di bancali e altro materiale. La situazione si è resa ancora più delicata a causa della presenza di bombole all'interno dell'area interessata dalle fiamme.

Le squadre dei vigili del fuoco, provenienti dal distaccamento locale, nonché da San Donà e Latisana, hanno immediatamente mobilitato tre autopompe, due autobotti e 15 operatori per fronteggiare l'emergenza.

Grazie alla loro tempestiva azione, le fiamme sono state prontamente domate, evitando che si propagassero ulteriormente e causassero danni più gravi.

Tuttavia, durante l'incendio, alcune bombole utilizzate per il deposito di acetile e altri gas sono state coinvolte e rappresentano ancora un potenziale pericolo. Pertanto, i vigili del fuoco stanno attualmente svolgendo operazioni di messa in sicurezza e bonifica delle bombole, al fine di prevenire eventuali esplosioni o ulteriori rischi per la sicurezza.

Le cause dell'incendio sono ancora in corso di indagine da parte delle autorità competenti, che lavorano per determinare l'origine del rogo. Nel frattempo, i vigili del fuoco rimarranno sul posto fino al completo ripristino della sicurezza e alla conclusione delle operazioni di bonifica