Chioggia, si ribalta con il furgone sull’Arzerone: muore travolto dal suo mezzo

Incidente mortale nel primo pomeriggio di sabato 20 maggio a Chioggia sulla strada provinciale 7 Rebosola, sull'Arzerone, nello stesso punto in cui pochi giorni giorni fa un’ambulanza della Croce verde si era scontrata frontalmente con un’auto.

Stando alla prima ricostruzione della dinamica si tratterebbe di una fuoriuscita di strada autonoma. Un Fiat Ducato, per ragioni ancora da chiarire, ha cominciato a sbandare ed è finito sopra l’argine del Brenta, prima di ribaltarsi. Nulla da fare per il conducente, un 40enne di Rosolina: probabilmente con le cinture non allacciate, è stato sbalzato fuori e il furgone gli è caduto addosso, schiacciandolo.