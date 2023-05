Cavallino, Franco “Lupo” Lazzarini benzinaio da 53 anni

Premiato dalla multinazionale dei carburanti Q8 per i 53 anni di onorato servizio, Franco “Lupo” Lazzarini, storico gestore 73enne del distributore in via Fausta 400 che andrà in pensione a fine anno.

Quando avete aperto?

«Nell’aprile del 1970 io e mio fratello Mauro abbiamo aperto due distributori Gulf nel litorale, poi nei primi anni ’80 siamo stati assorbiti dalla Q8 e ne abbiamo chiuso uno tenendo quello attuale. Ero a fare il servizio militare ventenne come vigile del fuoco al Lido di Venezia. Se avessi messo firma come pompiere ora sarei già in pensione da 15 anni, ma non mi pento della scelta, fare il benzinaio mi ha dato tante soddisfazioni».

Quanto ha influito il turismo?

«Fu proprio su ripetuta pressione e richiesta dei camping del litorale, che attorno al 1990 siamo stati i primi in Veneto, e fra i primi distributori in Italia, ad avere disponibile la benzina senza piombo erogata dalle nostre pompe. In Germania era già arrivata e i tedeschi, che già avevano le auto che andavano a carburante verde, la chiamavano “Blei frei” e arrivavano nel nostro distributore da tutta la costa, per rifornirsi. Ricordo che l’avevamo solamente noi a Cavallino-Treporti, un distributore sul lago di Garda ed un altro in autostrada alla Chiarella vicino a Milano».

Ricorda tante crisi?

«La carenza durante la Guerra del Golfo quando ci consegnavano i carburanti solamente due volte alla settimana. Poi la situazione si è normalizzata nel giro di un paio d’anni fra il 1990 e il 1991. Nel 1995 il primo distributore Q8 italiano con i nuovi colori e con il nuovo logo della casa madre fu proprio il nostro di Cavallino-Treporti. All’epoca il nostro distributore fu chiamato “Rosetta”, riferimento per tutta l’Italia. Quando venne inaugurato con la nuova estetica e nuovo sistema di rifornimento arrivarono a Cavallino-Treporti anche i dirigenti kuwaitiani a tagliare il nastro».

Rimpiange il passato?

«I buoni carburante per i turisti che l’Aci vendeva all’estero negli anni Ottanta prima dell’unificazione europea per agevolare gli arrivi sulle nostre spiagge. Per noi è sempre stato importante dare un servizio completo al cliente: officina, gommista, lavaggio automatico self service, lavaggio auto dentro e fuori, un negozio molto fornito di accessori. Abbiamo sempre voluto accontentare chi ci sceglieva in tutto».

A causa dell’automazione, c’è chi dice che il mestiere del benzinaio scomparirà.

«I nostri residenti e gli stranieri sono abituati ad un servizio automatico molto rapido da noi, addirittura 8 auto rifornite al minuto, ma la figura del benzinaio di fiducia è fondamentale. Il servizio e la cortesia ancora oggi fanno la differenza».