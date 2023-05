Il calzaturificio Gritti di Fossò licenzia otto lavoratori su sedici e la Kollant è in sciopero

Scattano i licenziamenti per riduzione del personale: al calzaturificio Gritti srl di Fossò resteranno a casa 8 dipendenti su 16.

A renderlo noto è il segretario della Filctem Cgil, Michele Pettenò. «Licenziamento per riduzione di personale», spiega Pettenò. «Questa la prima mail che abbiamo letto venerdì 19 maggio mattina e che riguarda Calzaturificio Gritti. Licenziamenti che hanno l’unico obiettivo di riorganizzare l’azienda per ridurre i costi di gestione al fine di consentirne la permanenza in vita, prevedendo l’esternalizzazione dell’intera fase produttiva del reparto montaggio- finissaggio.

Una lavorazione che verrà affidata all’esterno, con conseguente totale soppressione del settore aziendale a Fossò».

«È nota», ricorda Pettenò, «la complessità con cui queste aziende producono: raggruppamenti tra imprese cosiddette forti che distribuiscono lavoro a terzisti e conto terzisti e aziende che non riescono a garantire continuità produttiva decidendo di ridurre il personale per far fronte a bilanci complicati da gestire. In queste realtà il problema del precariato proprio non lo si vive. La quasi totalità di questi lavoratori sono assunti a tempo indeterminato, hanno un’elevata anzianità di servizio e condizioni di lavoro spesso molto pesanti».

Intanto all’azienda Kollant di Vigonovo, che ha 30 dipendenti e produce topicidi ed insetticidi, continua la protesta. Ieri il terzo giorno di sciopero fra quelli programmati per contestare il metodo con cui l’azienda sta affrontando il nodo del rinnovo del premio di produzione. I lavoratori venerdì 19 maggio hanno fatto 4 ore di sciopero e lunedì 22 il livello della protesta è destinato a salire.

Finora i lavoratori si sono sempre riuniti per protestare davanti i cancelli della fabbrica: ora le manifestazioni si trasferiranno per le strade di Vigonovo. Durante il mercato rionale i lavoratori faranno infatti volantinaggio per informare anche la cittadinanza della situazione che stanno affrontando.