Aggressioni al pronto soccorso, i sindacati chiedono all’Usl 4 la vigilanza privata

Minacce e aggressioni al personale che lavora al Pronto soccorso: l’ultimo caso nei giorni scorsi, quando un’infermiera era stata minacciata pesantemente dai parenti di un ragazzo vittima di un incidente stradale. I sindacati sollecitano un intervento della direzione dell’Usl Veneto orientale.

«Chiederemo subito l’apertura di un tavolo di confronto per valutare insieme quali possano essere le azioni immediate da intraprendere per tutelare al meglio i nostri lavoratori tra cui, per esempio, garantire la presenza delle forze dell'ordine ovvero di vigilanza privata dove peraltro avviene già in altre realtà». Dario De Rossi (Cisl Venezia) chiede un immediato intervento dell’esecutivo. «Già da anni chiediamo al governo di approvare delle leggi a garanzia e tutela di chi lavora all’interno degli ospedali e, soprattutto, nei pronto soccorso, perché considerati la porta d’accesso alle strutture e dove si formano lunghe attese che a volte sfociano in aggressioni verso il personale. E non è la prima volta che purtroppo capitano fatti come successo nell’ospedale di Portogruaro nei giorni scorsi. È ora e tempo d’intervenire su due versanti: intanto ci siano maggiori assegnazioni di personale in pronto soccorso, in modo da ridurre i tempi d’attesa e poi ci sia una norma specifica a tutela chi assiste i pazienti più fragili. Come Cisl Venezia siamo molto preoccupati; già il pronto soccorso non è un servizio appetibile per chi svolge questo delicato mestiere, nonostante l’ultimo Contratto collettivo nazionale di lavoro abbia valorizzato le figure professionali, se poi ci aggiungiamo i rischi quotidiani, c’è il pericolo di non trovare più operatori sanitari che vogliano andare a lavorare in tali servizi» osserva.

«Queste situazioni siano alimentate dalla carenza di personale soprattutto nei reparti come i pronto soccorso che sono i più esposti al fenomeno delle aggressioni» dichiara Marco Busato, Segretario generale Fp Cgil. «Nei giorni scorsi avevamo denunciato questa emergenza e la mancanza di attenzione su questo tema da parte del direttore generale. Risposta? Va tutto bene, l’emergenza organici potrebbe rappresentare un problema nel medio-lungo periodo» accusa Busato, che rimarca, «Il sovraccarico di accessi ai pronto soccorso, soprattutto di prestazioni riferibili ai codici bianchi, deriva dalla carenza di servizi territoriali a partire dai medici di medicina generale. L’Ulss deve investire e programmare nella sanità territoriale».