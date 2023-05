Venezia, tenda degli studenti anche davanti al municipio: «Disgustati da Brugnaro»

Tutt’Italia ne sta parlando. Le dichiarazioni del sindaco Luigi Brugnaro continuano a suscitare una pioggia di critiche. «Non meriti di diventare laureato, perché se ti fai fregare 700 euro per un posto letto non meriti di diventar classe dirigente» ha raccontato il primo cittadino ad uno studente che protestava per il costo degli affitti.

Le reazioni degli universitari non si fanno attendere. In una lettera diretta al primo cittadino l’Unione degli Universitari non usa giri di parole: «Non è facile nascondere il disgusto che ci ha assaliti nel leggere, due giorni fa, dalle pagine dei quotidiani il suo scambio di vedute con uno studente universitario che paga 700 euro al mese per una stanza e non abbiamo intenzione di farlo ora, a maggior ragione leggendo la sua intervista sui quotidiani nazionali. Siamo inorriditi dalle sue parole e dal suo cinismo, ma non ci sorprendono: è solo l’ennesima dimostrazione di quanto abbia perso il contatto con il mondo reale e con la città che dovrebbe amministrare».

La lettera dell’Udu ribadisce gli obiettivi degli studenti in lotta. «Noi siamo gli studenti che questa città la vivono tra tante fatiche. Noi siamo anche quei tanti studenti che vorrebbero viverla e non se lo possono permettere. Ed è per questo che non accetteremo lezioni di vita dall’alto del suo patrimonio milionario. Siamo senza casa e senza futuro e vogliamo risposte. Non siamo disposti a ricevere solo parole di biasimo da chi potrebbe arginare il problema, dalla classe dirigente di questo Paese».

Altri gruppi intervengono: «Alle dichiarazioni di Brugnaro» commentano le studentesse del Collettivo Liberi Saperi Critici (Lisc), giovedì in presidio sotto Ca’Farsetti, «rispondiamo che già lavoriamo in nero e sottopagate per la giostra del turismo di massa sempre più senza freni e senza regole».

Risposta che va anche ai commercianti che, nei giorni scorsi, hanno lanciato un appello agli universitari dicendo loro che li aspettano a lavorare nei bar e ristoranti dove, ormai da mesi, la carenza di personale è attaccata in vetrina, con foglietti che gridano alla ricerca di baristi, cuochi e camerieri. Brugnaro ha la soluzione in tasca rispetto alla grande questione della residenzialità studentesca che tocca non solo Venezia ma tutte le grandi città con atenei di eccellenza. «Basta vivere in periferia e fare lavoretti» ha dichiarato. E le opposizioni scalpitano.

La consigliera del Pd Monica Sambo non indora la pillola: «La verità è che il sindaco è distante anni luce dalla realtà, dalle esigenze dei giovani e vive nel suo mondo milionario dorato dove i problemi delle persone comuni non lo toccano minimamente». Più soft è Giovanni Andrea Martini di Tutta la città insieme: «È inaccettabile che un primo cittadino, invece di cercare il dialogo e di mettersi a tavolino per cercare soluzioni, se ne esca con battute tanto svilenti e poi, allo stesso tempo, sbandieri il progetto di Venezia città campus su modello di Boston».

Schietta e dritta al punto anche la consigliera del Movimento 5 Stelle, Sara Visman: «Forse Brugnaro sta cercando visibilità, nel bene o nel male» commenta, per poi continuare dicendo che «dichiarare che 700 euro per un letto siano una truffa, vuol dire che l’università sta truffando i suoi stessi studenti, visto che questi sono i prezzi nelle residenze. Sono parole senza fondamento».

A farsi avanti fuori da Ca’ Farsetti sono le giovani del collettivo Lisc. Una tenda, uno striscione e dei volantini che ritraggono il primo cittadino. La solita espressione corrucciata, pensierosa e forse un po’ contrariata ma di certo non per il costo degli affitti, impreziosita da un naso rosso, una parrucca variopinta e un papillon a quadri. «Diritto allo studio è diritto alla casa. Brugnaro “reffati”, l’emergenza è reale» scrivono.