Cade in laguna dal motopontone. Due finanzieri si gettano in acqua per salvarlo

Una vedetta della Guardia di Finanza di Chioggia ha soccorso stamani davanti all'Isola di Poveglia, di fronte a Malamocco, un uomo di 36 anni, dipendente di una ditta di logistica marittima, che era caduto in acqua da un motopontone, non riuscendo più a risalire.

A causa delle condizioni marine e del forte stato di agitazione, l'uomo stava cercando di sostenersi ad una cima collegata all'imbarcazione.

I soccorsi sono arrivati appena in tempo: vista l'impossibilità di prestargli soccorso con un salvagente, due militari della vedetta si sono gettati in acqua, riuscendo a issarlo a bordo della loro imbarcazione e lo hanno riscaldato, in contatto telefonico con il 118.

L'uomo stato trasportato al pontile adiacente l'Ospedale San Camillo degli Alberoni, dove è ora ricoverato per le previste cure mediche.