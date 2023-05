San Donà, sette assessori per accontentare tutti: acque agitate in casa Lega e lista Forcolin

La proclamazione ufficiale di Alberto Teso sindaco è stata comunicata giovedì 18 maggio dall’ufficio centrale, presieduto da un magistrato nominato dal presidente del Tribunale di Venezia.

Ha visionato i verbali delle sezioni con una verifica ufficiale che non ha rilevato errori nei conteggi e ha proceduto con la proclamazione. Appuntamento il 19 maggio alle 10 in municipio, quando c’ è stata la consegna della notifica di avvenuta elezione da parte del segretario comunale dottor Vitelli. Ora dovrà convocare il primo Consiglio comunale entro 10 giorni. La giunta dovrà essere formata entro la convocazione del primo Consiglio, quando ci sarà il giuramento.

Il 18 maggio il sindaco è andato a Ferrara al concerto di Bruce Springsteen a festeggiare il suo 55esimo compleanno con il figlio. E ha inaugurato anche il nuovo negozio Happy Casa al centro commerciale, di fianco a Rizzato, 1.800 metri quadri e 14 donne assunte. Un bel segnale per il commercio.

Proseguono intanto febbrili le discussioni all’interno dei partiti e delle civiche che devono presentare la rosa di nomi per la giunta. Teso ha detto di voler ascoltare le loro posizioni, pur avendo l’ultima parola sui vari assessori designati.

La giunta

La soluzione migliore sarebbe una giunta a sette assessori, più il sindaco, e non sei più il primo cittadino come la precedente. Con sette assessori, tutti sarebbero accontentati e verrebbero rispettate le quote rosa. Due andrebbero a Fratelli d’Italia, che potrebbe avere anche la presidenza del Consiglio comunale, due alla Lega e due alla lista di Gianluca Forcolin e un assessore alla lista SìAmo San Donà con Forza Italia e Coraggio Italia.

Nel caso della giunta a sei assessori, comunque più probabile, i numeri dovranno necessariamente cambiare assieme agli equilibri. FdI avrà comunque due assessori, primo partito al 29 per cento, ma non sarà possibile garantirne altrettanti a Lega e lista Forcolin. Teso potrebbe anche ricorrere a un esterno. Sono al momento tutte ipotesi.

I nomi degli assessori che circolano sono quelli più votati, da Simone Cereser a Stefano Ferraro e Massimiliano Rizzello in FdI, a Giuliano Fogliani per la Lega, che in base agli accordi avrà anche il vice sindaco. Nella lista Forcolin, oltre al suo leader, che molti vedrebbero al bilancio, c’è Elisa Pierobon, ex assessore all’ambiente nel Comune di Musile che ha ottenuto un brillante risultato arrivando a 253 voti.

Potrebbe essere una delle sorprese anche alla luce della competenza. Nella Lega è in corso un confronto interno sui risultati elettorali che hanno visto Giuliano Fogliani, nonostante i dissidi con la segreteria, raggiungere la vetta dei 197 voti.

Lucia Camata in SìAmo è l’assessora per proclamazione popolare, ma molti nella piazza la vorrebbero vicesindaca.