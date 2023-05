Mamma coraggio contro i tagli ai centri estivi per i disabili a Mira

«Non accetto i contributi del Comune dopo il taglio deciso dagli enti locali insieme all’Usl 3 delle settimane dedicate ai centri estivi per i disabili. Il taglio ci ha provocato enormi disagi e mio figlio Gabriele di 10 anni che è affetto da sindrome di down durante questa estate dovrà restare a casa e di fatto senza la sua grande rete di amici».

La denuncia arriva da Giovanna Raia mamma quarantenne residente a Mira che ha scoperto amaramente che quest’anno le settimane dedicate dai disabili ai centri estivi in Riviera e Miranese saranno 2 al posto di 6 e i centri funzioneranno solo al mattino.

«Sono stata – dice la mamma che di professione è insegnante alla scuola primaria – letteralmente scioccata da questa decisione. Si fa un gran parlare di politiche dell’integrazione di aiuti alle famiglie con fragilità o persone disabili in casa e quest’anno ci hanno fatto sapere che le risorse per i nostri figli non ci saranno. Le settimane a disposizione dei nostri ragazzi sono state ridotte ad un terzo. Mio figlio Gabriele era entusiasta di poter passare il tempo delle vacanze estive in compagnia di tanti amici e animatori che rallegravano le sue giornate quando la scuola è chiusa. Ora cui sarà da capire come fare».

Nelle stesse condizioni del figlio della signora Giovanna Raia ci sono tantissime altre famiglie della Riviera del Brenta e del miranese. Erano circa 150 infatti i ragazzi che erano iscritti lo scorso anno ai centri estivi nei 17 comuni del comprensorio.

«Stanno circolando – spiega la mamma preoccupata- tante ipotesi – voci che alla fine le settimane dedicate ai centri estivi diventeranno 3 dalle 6 originarie. Ora però non mi fido e soprattutto non basta».

La mamma spiega che non bastano sicuramente i contributi che i Comuni sono pronti a fornire a titolo di rimborso. Un rimborso che andrebbe a sopperire la spesa che i genitori sono costretti a sobbarcarsi cercando degli operatori specializzati che costano 26 euro all’ora. Di fatto per il periodo dei centri estivi si arriverebbe a 500 euro al mese a famiglia. «Il Comune in cui risiedo Mira ad esempio – spiega la mamma – pare sia pronto a mettere a disposizione delle risorse per poter rimborsare i costi degli operatori privati che le famiglie si trovassero. Si tratta di una soluzione tampone che non accetto. Non si tagliano i diritti e non si scaricano sulle famiglie i costi. Io e mio marito non abbiamo un reddito alto e siamo in 4. Oltre a Gabriele abbiamo anche un’altra bambina. Sono pronta a portare avanti la protesta per far tornare il servizio che quest’anno ci hanno cancellato». Dura la presa di posizione finale: «Siamo pronti anche insieme con altri genitori a manifestazioni di protesta davanti ai Comuni. Ho contattato per rendere nota la vicenda anche trasmissioni televisive nazionali».