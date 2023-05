Martellago, scontro auto-moto, centauro vola sull’asfalto

Scontro tremendo a Martellago tra una Panda e una moto con il motociclista sbalzato di 20 metri e rimasto ferito sull'asfalto.

Il tutto esattamente di fronte al municipio. Intorno alle 19 la Panda, proveniente da via Grimani, per cause ancora al vaglio della polizia locale, si immetteva sulla Castellana e andava a centrare in pieno una motocicletta con in sella un 50enne di Gardigiano.

Alla guida dell’auto una signora sulla settantina, del posto. Subito sono giunti in loco i soccorsi con l'auto medica del 118, i quali hanno stabilizzato l'uomo che da una prima ricostruzione, sembra essere sempre rimasto cosciente.

Trasportato all'ospedale dell’Angelo di Mestre, le sue condizioni sarebbero serie ma non si troverebbe, per fortuna, in pericolo di vita.