Marghera, la chiede in sposa alla Nave De Vero

Proposta di matrimonio alla Nave de Vero sulle note di Gigi d’Alessio. Si è chiusa con una romantica proposta di matrimonio a sorpresa l’evento “Marea” del Centro Commerciale Nave de Vero di Marghera, che si è svolto per tutto il primo semestre del 2023 ogni giovedì sera nella food court del punto commerciale di riferimento del Veneto.

E proprio qui, tra gli sguardi “a cuore” dei curiosi e degli avventori del tempio dello shopping, si è consumata la proposta più dolce.

Le note di “Si te sapesse dicere” di Gigi d’Alessio hanno fatto da sfondo alla dichiarazione d’amore di Stefano, pizzaiolo del ristorante-pizzeria “Don Peppe” presente proprio nell’area ristorante di Nave de Vero.

«È stato un onore scoprire che uno dei nostri dipendenti ha scelto proprio il suo luogo di lavoro per creare l’atmosfera giusta per la sua proposta di matrimonio», ha dichiarato Giulia Porcu, la nuova direttrice del Centro. «Siamo orgogliosi di essere considerati un luogo in cui si sta bene».