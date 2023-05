Scopre in giardino una bomba della seconda guerra mondiale. Evacuato un condominio

Scava in giardino per mettere a dimora una pianta e trova una bomba della seconda guerra mondiale: condominio evacuato. È successo giovedì sera intorno alle 20.30 in via Stadler a Marghera.

L’uomo resosi conto che quell’oggetto metallico che aveva scoperto in parte spostando la terra ha avvisato i carabinieri e i vigili del fuoco.

Sul posto i militari hanno fatto evacuare l’abitazione dove l’ordigno era stato portato alla luce e un vicino condominio. Accertato da parte degli artificieri di che ordigno si trattava le persone sono state fatte rientrare in casa.

Il giardino in cui è stata rinvenuta la bomba

Durante la notte i carabinieri hanno piantonato l’ordigno che risalirebbe alla seconda guerra mondiale. Questa mattina ci sarà il sopralluogo degli artificieri dell’Esercito per stabilire le modalità che saranno seguite per rimuovere l’ordigno.