Giro d’Italia a Caorle: ecco come cambia la viabilità per la tappa del 24 maggio

Pronta l’ordinanza per il Giro d’Italia. Dopo il vertice con la Prefettura di martedì 16 maggio la Polizia locale ha messo a punto il provvedimento. Dalle 19 di martedì 23 maggio alle 23 di mercoledì 24 maggio è vietato parcheggiare su Strada Traghete, via Aldo Moro, parcheggio del Mercato, parcheggio adiacente il PalaExpomar, piazzale Olimpia e una parte del parcheggio di via Firenze; e inoltre sarà vietato parcheggiare su tutte le strade che costituiscono il percorso, da Duna Verde a Porto Santa Margherita alle strade principali di Levante.

Dalle 14.30 alle ore 18 sarà vietato transitare nelle vie Selva Rosata, Altanea, delle Rondini, Lepanto; stop alle auto in alcuni tratti dei corsi Amalfi, Pisa e Venezia; inoltre stop all’ingresso di Caorle in viale Panama, via Gallini, rotatoria Negrelli, via Luigi Negrelli, strada Nuova, piazza papa Giovanni XXIII°, viale Pompei, piazza Veneto, via del Mare, piazza Miramare, lungomare Trieste, via Torino, viale Falconera, via Ferrara, via Traghete.

Istituito il senso unico alternato dalle ore 8 alle ore 18 di mercoledì 24 maggio su strada Palangon; dalle 12 alle ore 18 di mercoledì 24 maggio su viale Panama, tratto parallelo all’arteria principale (Sp 54), fra il civico 19 ed il civico 25. Chi vorrà parcheggiare potrà farlo nei parcheggi posti lungo strada Sansonessa, ponendo attenzione alla chiusura al traffico delle strade che vi si collegan, nell’EcoPark all’ingresso di Caorle e presso il parcheggio dell’area P. I. P. di Ottava Presa che per l’occasione sarà servito da un servizio navetta da parte di Atvo.

La Polizia locale di Caorle consiglia a tutti di organizzare i propri spostamenti per tempo, al fine di non trovarsi in difficoltà durante le temporanee limitazioni alla circolazione. La zona artigianale di Strada Traghete sarà raggiungibile in ogni caso attraverso strada Palangon che per l’occasione sarà a senso unico alternato gestito da operatori della Polizia Locale.