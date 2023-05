Marcon, Matteo Ardit tedoforo paralimpico per Cortina 2026: «Un onore immenso»

«Per me è stata una grande emozione, ma soprattutto un grandissimo onore». C’è anche Matteo Ardit, campione paralimpico di Marcon, tra i tedofori che hanno avuto l’onore di portare la fiaccola olimpica di Cortina 1956.

In vista delle prossime Olimpiadi invernali del 2026, è scattata in questi giorni una staffetta, promossa in occasione dei 75 anni dell’ Anaoai (Associazione nazionale atleti olimpici e azzurri d’Italia), che porterà la storica fiaccola olimpica dell’edizione di Cortina 1956 fino a Milano. Un viaggio che farà da lancio a quello che sarà il percorso dei tedofori delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Tra gli staffettisti, è stato selezionato Matteo Ardit, campione paralimpico ipovedente di judo di Marcon e socio di Disabilincorsa. Ardit ha ricevuto la fiaccola olimpica dal presidente della Compagnia della Vela all’isola di San Giorgio. Quindi si è diretto a Punta Fusina, dove ad aspettarlo c’era la tedofora Annalisa Rosada.

«A guardarmi c’erano anche i miei due figli, tanti amici e il sindaco di Marcon, Matteo Romanello, con l’assessore Michele Favin», racconta Ardit, «Spero di aver trasmesso loro tutta l’emozione e la gioia che, da oltre trent’anni, nutro per lo sport, principalmente il judo. Dedico questa giornata speciale a mia moglie, che da sempre mi sostiene e appoggia in tutto il mio percorso».

Ardit ha alle spalle un palmares da atleta paralimpico. «Nella mia carriera ho avuto la possibilità di partecipare a tre edizioni dei Giochi Paralimpici», conclude il campione marconese, «Per me portare la fiaccola olimpica è stata una grande emozione, ma anche un grandissimo onore. Per certi versi, si è chiuso un cerchio. Un percorso che ho svolto da atleta e che tuttora continuo come insegnante. Ho l’ambizione e la responsabilità di trasmettere ai miei ragazzi tutti i valori importanti che lo sport è in grado di comunicare».

Una soddisfazione in più anche per tutta la comunità di Marcon, in un anno speciale per la città. Nel 2023, infatti, Marcon è stata insignita del titolo di Città europea dello sport, con tante iniziative che in questi mesi stanno celebrando i valori della pratica sportiva.