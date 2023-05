Aeroporto di Tessera, ecco le ventitré associazioni contro il raddoppio dei passeggeri

Serve un limite ai voli aerei dell’aeroporto Marco Polo di Tessera per fermare il raddoppio dei passeggeri. Giovedì 18 maggio al secondo appuntamento del dibattito pubblico di discussione sul nuovo masterplan di Save gli ambientalisti hanno fatto sentire la loro voce.

Michele Boato, storico ambientalista mestrino, ha avuto il compito di spiegare il documento di totale dissenso di 23 associazioni, con in prima fila Italia Nostra Venezia, Wwf e Venezia Cambia, ribadendo che per fermare le conseguenze negative sulla fragilità di Venezia. Esposto in sala anche uno striscione di protesta.

Occorre, ribadiscono le associazioni, un limite alle «movimentazioni (mensile e annuale) degli aerei, come già stabilito per gli aeroporti di Ciampino e di Linate, ricordando che il Piano nazionale Enac dell’ottobre 2022 non prevede assolutamente per Venezia il raddoppio dei passeggeri, anzi l’applicazione di correttivi alle previsioni di aumento dal 39 al 60% in presenza di aree di pregio ambientale ed altri parametri».

I firmatari

Firmano il documento: CRIAAVe di Tessera; Ecoistituto Alex Langer; Medicina Democratica; Amico Albero; Comitato Parco Bissuola; Tutta la città insieme; VeneziAmbiente-Malcontenta; Comitato Umberto I Bene comune; Forum dell’aria; Adesso!; Urbanistica Democratica; Italia Nostra-Venezia; Venezia Cambia; WWF; Movimento dei consumatori; P.E.R. Venezia Consapevole; Lipu; Ecogarden Orto Arcobaleno; Alberi in Comune di San Donà; ISDE Medici per l’ambiente; Comitato Viva Petrosto; Associazione Parole di Carta; Cittadini contrari allo Smart Control Room.

L’assemblea

Non sono previsti, spiega Boato, interventi di mitigazione del rumore prodotto dai velivoli che rischiano di creare problemi non solo ai residenti di Tessera, Dese ma di tutta la zona Nord di Venezia, isole veneziane e Cannaregio compresi. Presente una cinquantina di persone in sala al Laguna Palace, altrettante collegate online.

Dalle associazioni un coro di critiche. «Non siamo solo qui per dire No. Potete eliminare il cappio e a noi va benissimo». Parlano i cittadini di Tessera: «Siamo martoriati da anni, non da ora, dal traffico aereo, da quello veicolare e quello acqueo. Migliaia di alberi abbattuti e altri ne spariranno per fare posto a nuovi parcheggi. All’over-tourism l’aeroporto di Venezia contribuisce molto. Voi parlate di sostenibilità ambientale, di tutela di insetti impollinatori ma non citate mai la tutela del rapporto uomo-habitat».

La critica è totale a un piano, presentato come profondamente attento all’ambiente, ma che secondo i comitati è un esercizio di «green washing» del gestore dello scalo aereo.

Cosa contestano

Sono nove i punti cardine delle contestazioni delle 23 associazioni. In primis, l’aumento dei movimenti aerei avviene con l’aumento della frequenza di atterraggi e decolli (fino a un movimento al minuto) possibile con l’uso in alternata delle due piste, entrambe abilitate al volo e di quasi pari lunghezza. Portando al raddoppio dei passeggeri: 10 milioni in più sul 2019.

Di conseguenza, con più voli significa, per i comitati, veder aumentare l’impatto acustico e l’inquinamento dell’aria. E servono quindi azioni forti, non previste nel piano, di mitigazione a nord e a ovest dello scalo aereo a ridosso delle zone abitate di Tessera.

Si critica l’aumento dei parcheggi, visto come «un clamoroso fallimento dell’accesso in ferrovia, il quale va invece potenziato con la ferrovia regionale Sfmr, con semplici adeguamenti; creare grandi aree di parcheggio rappresenta una forte attrazione all’uso dell’auto privata, più che un disincentivo di tale uso, che il proponente dichiara a parole di vuole perseguire».

Ancora si critica l’abbattimento «di 240 pini domestici e lecci cinquantennali, i quali vanno ad aggiungersi alle altre migliaia di piante della stessa età abbattute nell’ultimo decennio».

Si lamenta l’assenza di piste ciclabili dall’aeroporto verso Mestre.

E pesa l’impatto su Venezia di quei 3 milioni di turisti in più previsti. «In una città che è già al collasso da turismo, invece di limitarlo e governarlo, si punta al suo raddoppio. Inaccettabile», ribadisce il documento dato a Save. Mentre già nel 2015 l’Unesco, che aveva minacciato di inserire Venezia nella black list, riteneva già raggiunto il limite di compatibilità dell’aeroporto. Infine i due vertiporti per droni: «Comportano un’ulteriore invasione dello spazio lagunare». Tantissime le domande poste nei gruppi di lavoro.