Calcio femminile, frasi razziste contro l’arbitro: a Mestre ragazzina sospesa per un anno

Ancora un brutto episodio nel calcio giovanile.

Stavolta nel settore femminile, nel campionato under 15. Una ragazzina del Pro Venezia è stata squalificata per oltre un anno, fino al 30 giugno 2024, per aver pronunciato un insulto razzista contro l’arbitro. Si tratta di una punizione esemplare.

Così recita il dispositivo: «Per aver rivolto all'arbitro grave frase con connotazione discriminatoria per razza, nonché per aver, alla notifica del provvedimento e al termine della gara, rivolto ulteriori frasi offensive, nonché per aver applaudito con fare ironico». Il giudice ha valutato il fatto «di importante gravità, stante la giovane età». La Federazione sta portando avanti una seria lotta al razzismo.

Alla società Pro Venezia 500 euro di ammenda e due giornate a porte chiuse (pena sospesa) per invasione di campo contro una decisione arbitrale.

Sono state comminate squalifiche per complessive 17 giornate dopo la burrascosa gara di ritorno dei playout di Seconda tra San Benedetto e Gazzera. Gara finita 1-1, ma che ha sancito la retrocessione del San Benedetto.

Nel finale, stando al referto, sono saltati i nervi ai giocatori del San Benedetto. Sono volate parole grosse, con insulti e minacce alla terna arbitrale, ma anche offese al pubblico. E sono stati sferrati alcuni pugni e calci alla schiena.

Le sanzioni più pesanti per Mattia Bon e Marco Tagliapietra, entrambi del San Benedetto e squalificati per cinque giornate ciascuno. Squalificati altri due giocatori del San Benedetto: Davide Ponsini per tre turni e Federico Casano per due giornate. Una giornata ciascuno per Muscionico e Mazzuccato della Gazzera.