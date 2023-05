Elezioni a San Stino: saluto romano dopo la vittoria, Laura Motta tace e non si dimette

Lei, per ora, tace. C’è chi ne chiede le dimissioni e chi la difende, parlando di “una farsa”, una colossale “montatura”.

A difendere Laura Motta, colpevole di aver mostrato il braccio teso durante i festeggiamenti di lunedì per la vittoria del centrodestra e la sua elezione in consiglio comunale, è il consigliere regionale Fabiano Barbisan.

«Io non ero presente. Ma secondo me può essere una palla. Una montatura». Barbisan, di Portogruaro, difende la consigliera, lui che non ha scelto Gianluca De Stefani, candidato sindaco.

La segreteria della Lega di San Stino ha giocato d’anticipo, schierando l’uomo che poi si è rivelato vincente, Gianluca De Stefani appunto, vicino a Gianluca Forcolin. Ora però Barbisan si contrappone a De Stefani, che aveva stigmatizzato l’accaduto, rimproverando la consigliera della sua maggioranza e invitandola alle dimissioni.

L’atteggiamento di Barbisan trova riscontro nel gruppo chat della Lega a Portogruaro, dove la tesi della “montatura” è prevalente.

«Ha alzato due volte il braccio e in un passaggio qualcuno ha creato un frame appositamente».

Da chi arriva il filmato? Il fotogramma come è arrivato in mano al Pd? Il saluto romano ha irritato i sindacati.

«Dopo decenni ha vinto un sindaco espressione di una maggioranza di centrodestra», ricordano Daniele Giordano, segretario generale Cgil Venezia; Daniele Tronco, segretario Spi Cgil Venezia; Moreno Raccanello, segretario Lega Spi Cgil Livenza.

«Il saluto romano così clamorosamente ostentato e visibile in una foto circolata nel web, non solo da una delle neoelette consigliere, ma anche da altri, non è in alcun modo giustificabile. Bene ha fatto il neo sindaco a chiedere le dimissioni dell’autrice dell’insulto. Noi ci associamo a questa richiesta».

Plaudono a De Stefani anche il Movimento 5 Stelle di Portogruaro, con Anita Fiorentino, e Enrico Franchin, segretario Pd del Veneto orientale.

«La politica è un’altra cosa, Laura Motta studi la storia. Ricordo che a San Stino di Livenza anni fa un’assessora si dimise per molto meno, dimostrando rispetto per le istituzioni ed etica morale».