San Donà, ragazza denuncia: «Un guardone mi filmava nel camerino in piscina»

Scoperto un “guardone” nello spogliatoio delle ragazze, scatta la denuncia. Teatro dello spiacevole episodio, le piscine comunali di San Donà.

Il fatto è accaduto domenica 30 aprile quando la ventenne P.S.M. si trovava nella piscina in Via Vittorio Veneto per svolgere la consueta attività di nuoto libero in quanto abbonata alla A.S.D. Piave Nuoto. Verso le 12.30 la giovane, lasciata l’area piscine, si è recata negli spogliatoi femminili per rivestirsi e andare via. Era sola nel camerino chiuso, intenta a cambiarsi, quando ha sentito dei rumori nello spogliatoio.

Ha spalancato la porta della cabina e visto un uomo, sulla trentina, con occhiali e barba folta. Sopra i vestiti indossava un accappatoio con il cappuccio che gli copriva parte del viso. Si è chiesta cosa ci facesse là, così agghindato, e gli ha intimato con fermezza di allontanarsi. E si è richiusa nella cabina. Poi ha sentito nuovamente dei rumori.

L’uomo era ritornato e la giovane si è accorta che era inginocchiato, intento a riprenderla dal basso con una telecamera digitale che spuntava sotto la porta.

Allora la giovane ha spalancato la porta e ha visto che a riprenderla era ancora lo stesso individuo di prima. A quel punto, come ha raccontato, è uscita di corsa dallo spogliatoio cercando aiuto, ma non vi era nessuno degli addetti, né nello spogliatoio né alla reception. Si è recata nuovamente nella stanza, aperta a tutti, dove ci si tolgono le scarpe prima di entrare in spogliatoio e ha trovato un cliente della piscina che le ha prestato aiuto.

Scioccata dall’accaduto ha deciso subito di sporgere querela ai carabinieri. Ed ora è assistita dall’avvocato Angelo Lorenzon per eventuali sviluppi della vicenda in sede penale. «Non si possono sottovalutare anche gli aspetti civilistici», spiega l'avvocato Lorenzon, «in quanto risulta francamente incomprensibile la ragione per la quale, durante gli orari di affluenza della clientela, non vi sia sorveglianza agli ingressi dei camerini, specialmente di quelli femminili. Non si comprendono, inoltre, le ragioni per cui non esistano telecamere di sorveglianza che permettano di individuare gli utenti della struttura, così da poter dissuadere eventuali malintenzionati, anche a fini preventivi, appreso che attività illecite ed episodi simili a quello verificatosi alla giovane nuotatrice si sono, purtroppo, già ripetuti più volte da inizio anno. Si tenga, infine, conto che a breve con la fine della scuola le piscine comunali verranno utilizzate da minori e non è pensabile che la struttura non sia sorvegliata in maniera adeguata, sia con personale, sia con strumenti di controllo elettronico, al fine di prevenire ulteriori episodi incresciosi come questi». —