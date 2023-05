Investì e uccise un pedone durante la retromarcia: condannato per omicidio stradale 36enne di Dese

Il Tribunale di Venezia, durante un'udienza tenutasi nei giorni scorsi, ha emesso la sentenza relativa a un grave incidente stradale avvenuto il 10 settembre 2021 a Dese.

Il giudice dott.ssa Maria Rosa Barbieri ha dichiarato colpevole M. C., un automobilista di 36 anni residente a Dese (Ve), per omicidio stradale e lo ha condannato a due anni e quattro mesi di reclusione.

L'incidente si è verificato «quando l'imputato ha effettuato una manovra di retromarcia imprudente lungo via Altinia, investendo una pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali», causando la morte di Luigina De Biasi, una donna di 64 anni residente nella stessa area. L'imputato ha scelto di seguire la procedura abbreviata, beneficiando di una riduzione della pena.

Durante il processo, M. C. è stato ritenuto responsabile esclusivo dell'incidente e, in particolare, è stata evidenziata la sua colpa nel non aver concesso la precedenza al pedone che stava attraversando la strada mentre lui effettuava la manovra di retromarcia con la sua Mitsubishi Outlander.

Le accuse, tra le altre cose, fanno riferimento alla violazione degli articoli 154 comma 1 e 191 comma 1 del Codice della Strada. Il caso è stato portato alla Procura della Repubblica di Padova dal Pubblico Ministero Andrea Petroni, che ha coordinato le indagini preliminari.

La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dall'ingegnere Maurizio De Valentini, consulente tecnico incaricato dal Pubblico Ministero per redigere la perizia.

Durante le operazioni peritali, è stato coinvolto anche l'ingegnere Pierluigi Zamuner, messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A., una società specializzata nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini.

I familiari di Luigina De Biasi, tra cui due figli, tre nipoti, il padre novantenne e quattro fratelli e sorelle, si sono rivolti a questa società per rappresentarli nel procedimento legale.

Luigina De Biasi, originaria di Casale sul Sile (Tv), viveva da sola a pochi passi dal luogo dell'incidente.

La sera dell'accaduto, come di consueto, era uscita di casa per gettare la spazzatura nei cassonetti dell'isola ecologica situata lungo via Altinia. Nonostante non fosse necessario attraversare la strada principale, Luigina ha svoltato a destra dopo essersi allontanata dalla strada laterale, percorrendo un percorso riservato alle biciclette e ai pedoni che costeggiava la strada principale.

Purtroppo, in quel momento imprevedibile e irreparabile, M. C., che stava percorrendo via Altinia in direzione di Favaro Veneto, ha svoltato a destra in una stradina senza uscita.