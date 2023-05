Noale, scatta il T-Red: il traffico in tilt e i residenti s’infuriano

Primi tre giorni di passione dopo l’accensione dei T-Red a Noale: già il traffico è andato in tilt con molte persone soprattutto residenti, che per evitare di prendere la multa si fermano prima che scatti il rosso evitando di superare la linea d’arresto, per non restate bloccate magari in mezzo alla strada dalla chiusura del vicino passaggio a livello.

Il fatto è segnalato anche dal consigliere di opposizione Fabrizio Stevanato e l’impianto in questione è il nuovo impianti T-Red che si trova all’incrocio fra via della Fonda, via Sant’Andrea e la regionale 515 nel capoluogo. Si tratta di un impianto collocato dal Comune.

Le opposizioni segnalano come per tanti residenti ed automobilisti che transitano per l’incrocio, con dei dispositivi a ridosso di un semaforo in cui subito dopo c’è un passaggio a livello in cui le auto sono costrette a fermarsi anche decine di minuti in colonna, le multe che arriveranno saranno inevitabilmente centinaia e la colpa non sarà di chi vorrà passare a tutti costi con il rosso.

«È un dato di fatto che quell’incrocio», spiega il consigliere di opposizione del Pd, Fabrizio Stevanato, «ha delle evidenti criticità e viene da tanti attraversato nonostante l’evidenza delle sbarre chiuse: creando un “tappo” nel bel mezzo dell’incrocio e bloccando di fatto la viabilità di mezza Noale. Con l’accensione poi già nei primi tre giorni di accensione dei T-Red quello che avevamo preannunciato si è verificato puntualmente. Soprattutto i residenti che conoscono il rischio multa, non passano neanche quando il semaforo è ancora verde per non restate fermi poi al passaggio a livello prendendo la multa. Sono già scoppiati forti diverbi fra automobilisti e altri che per passare sorpassano a destra le auto che si fermano».

L’appello forte all’amministrazione comunale di Noale è quello di «armonizzare i tempi del T-Red con quello dei passaggi a livello». Se passa un treno, insomma, il T-Red deve restare spento.