Marghera, flash mob contro lo stato di abbandono del palazzo Adriatic

Ragazzi e ragazze del laboratorio climatico Pandora di Mestre si sono riuniti nel pomeriggio davanti al Palazzo Adriatic a Marghera per denunciare lo stato di abbandono di questo edificio di via Fratelli Bandiera. Un flash mob nell'ambito delle proteste per i prezzi di stanze e appartamenti per studenti in città.

Hanno spiegato che il palazzo, che è di proprietà di Esu (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio), è stato dismesso nel 2006 e finora ha visto solo nel 2019 la presentazione di un progetto di riqualificazione, che però non ha mai visto la luce e di cui non si sa più nulla.

Tanto che il complesso, oggi, risulta in abbandono.

"Nella nostra città sono troppi gli spazi abbandonati e i "buchi neri" che, in piena crisi abitativa, sono chiusi, murati, in via di demolizione, e che non vedono progetti di riqualificazione volti a riaprirli. Troppo spesso, la nostra amministrazione non attua delle reali politiche sociali ed economiche volte a giovani e a cittadinanza in generale", hanno ribadito dal laboratorio climatico, collettivo critico nei confronti della politica abitativa del Comune di Venezia.

Il gruppo ha anche fornito dei numeri: più di 2000 case Ater e del comune sfitte, 48 alloggi in piazza Mercato che verranno abbattuti, "e allo stesso tempo giovani studenti e lavoratori in grave difficoltà economica che aspettano solo di essere sfrattati". Da anni il gruppo si mobilita contro l'abbandono degli spazi cittadini. Un anno e mezzo fa hanno occupato l'ex ufficio Cup fronte ex Umberto I, emblema cittadino di spazi ampi in disuso. Su di loro da tempo pende una richiesta di sgombero.