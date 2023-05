Jesolo, “zona 30” in via dei Mille dal 25 maggio

Prende forma la sperimentazione di “Zona 30” in via dei Mille al lido. Nel giro di una settimana saranno terminati i lavori in coincidenza con l'avvio della zona a traffico limitato il 25 maggio. Via dei Mille diventa laboratorio per sperimentare la Jesolo del futuro, che sarà sempre più sostenibile e senza veicoli in circolazione.

Si parte con percorsi che invitano a rallentare, a 30 km orari, per poi arrivare a una città senza auto che un giorno resteranno all'esterno magari sfruttando dei parcheggi scambiatori.

Il sindaco Christofer De Zotti inizia per gradi, ma queste sono le idee green del futuro. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione delle opere che trasformeranno in realtà il progetto urbanistico, previsto nell’aggiornamento del nuovo Piano urbano del traffico (Put), i lavori sono iniziati il 17 maggio mattina in via dei Mille verso il lido ovest.

Saranno realizzate aiuole con mattoni di tufo per creare un percorso ondulato che invita al rallentamento fisico dei veicoli. La modifica della segnaletica orizzontale e di quella verticale fa parte dell’intervento. Sarà indicato il limite dei 30 km/h all’inizio di via dei Mille e di ogni traversa, ma sarà anche sistemata la delimitazione della pista ciclabile, in andata e ritorno, come richiesto dai cittadini e dalle imprese della zona.

I lavori prevedono nel complesso una spesa di quasi centomila euro. Stesso importo stanziato per i lavori di adeguamento delle linee di scarico delle acque meteoriche a servizio del plesso scolastico Rodari. Quanto alla Ztl, zona a traffico limitato, sarà in vigore dal 25 maggio al 17 settembre. Tutti i giorni dalle 20 alle 6 del mattino. Sarà così la passeggiata più lunga d’Europa. I tratti interessati sono i seguenti: via Dante Alighieri, via Mameli, via Bafile, via Nievo, via Aleardi, via Silvio Trentin, Via Foscolo, via Verdi e via Dei Mille.

In concomitanza con l’istituzione della Ztl, in base gli orari definiti, entreranno in vigore anche le nuove disposizioni in materia di carico-scarico, sosta e transito che imporranno una maggiore disciplina per i veicoli commerciali senza più soste selvagge a ogni ora del giorno. E dal 25 maggio, divieto di ingresso per gli autobus turistici al lido, ponendo fine a un altro disagio molto sentito che ha causato lamentele dei residenti e anche degli ospiti. Intanto, nella zona di piazza Aurora, si sono sollevate lamentele per le troppe sanzioni elevate e la severità dei vigili.