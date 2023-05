Arriva il Giro d’Italia a Caorle, è scontro sull’organizzazione

Il giorno dopo il vertice in Prefettura a Venezia, per la tappa di mercoledì prossimo del Giro d’Italia Pergine Valsugana-Caorle, divampa la polemica tra opposizione e maggioranza, a Caorle, per i lavori sul litorale.

Il Gruppo Rocco Marchesan sindaco accusa la maggioranza di essere in ritardo. La replica è del sindaco Marco Sarto.

«Fanno disinformazione». «A soli 6 giorni dall’evento clou organizzato dall’amministrazione comunale, la nostra città è tutto fuorché pronta ad ospitare una manifestazione di caratura internazionale», accusano i consiglieri del gruppo di minoranza, «per organizzare un evento di questa risonanza non basta investire 700 mila euro, di cui 550 mila di rattoppi e 150 mila per ospitare un traguardo, ma bisogna avere un piano strategico affinché tutto risulti pronto e decoroso per la data.

Strada Traghete, non solo per colpa del meteo avverso, rischia di non essere terminata; Lungomare Trieste è pieno di rattoppi e piazza Veneto con un cantiere ancora in essere creano disagi ai cittadini e ai pochi turisti che stanno soggiornando nella nostra città. La disorganizzazione è totale».

Piccata la replica del Comune. «La nota della lista Marchesan sembra fatta appositamente per creare disinformazione», commenta il sindaco di Caorle, Marco Sarto, «Caorle sarà certamente pronta per ospitare il Giro d’Italia: i ciclisti e tutta la carovana del Giro saranno accolti nel migliore dei modi.

Vale la pena ricordare che la lista Marchesan omette di dire che la sistemazione delle strade ove passeranno i ciclisti era già prevista nel programma triennale delle opere pubbliche ed è stata solamente anticipata in occasione della tappa. La situazione di strada Traghete non era adeguata da tempo, ma la precedente amministrazione comunale, di cui la lista Marchesan è espressione, non era intervenuta mai.

Come nulla aveva fatto per sistemare via dei Cacciatori. Questa amministrazione, invece, sta eseguendo opere pubbliche di interesse che la città e le frazioni attendevano da anni».

La Prefettura ha invitato martedì Polizia stradale, Polizia locale e i rappresentanti dei comuni interessati al passaggio: Meolo, Musile, San Donà, Jesolo, Eraclea e Caorle. È stata messa a punto un'articolata pianificazione della viabilità e un numero idoneo di postazioni a presidio, con i volontari di Protezione civile e agenti locali. Verrà sospesa la circolazione, senza precludere passaggi di emergenza.