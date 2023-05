Venezia, in consegna 4 mila permessi di soggiorno pronti per essere ritirati

La Questura di Venezia aprirà in via straordinaria i propri Sportelli dell’Ufficio Immigrazione in una serie di giornate organizzate per permettere la consegna, senza appuntamento, dei permessi di soggiorno per gli stranieri pronti per essere ritirati.

Nelle giornate del 22, 24, 29 e 31 maggio, dalle 15 alle 17.30, presso gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione di Marghera, in Via Nicolodi 21, gli utenti stranieri potranno ritirare, senza appuntamento, i propri permessi di soggiorno già pronti ed in stato di consegna.

«Tali aperture straordinarie» spiega la Questura «che vogliono venire incontro anche alle esigenze degli stranieri di potersi spostare con l’avvicinarsi del periodo estivo, si collocano nell’ambito di quelle iniziative volute dal Ministero dell’Interno e dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere per agevolare e snellire le suddette procedure amministrative».

E ancora: «L’auspicio è che queste aperture possano inoltre costituire un’opportunità ed un impulso per i tanti stranieri che da tempo hanno in giacenza il proprio permesso di soggiorno in Questura in stato di consegna (da una recente consultazione della banca dati sono risultati esserne circa 4000)».

Gli stranieri interessati ad usufruire di tale iniziativa potranno presentarsi nei giorni indicati portando al seguito:

- documento di identità (passaporto);

- vecchio permesso di soggiorno;

- ricevuta rilasciata dalla Questura al momento della presentazione dell’istanza.

La Questura ricorda che per consultare lo stato della propria pratica è sufficiente consultare il sito web della Questura di Venezia, nell’apposita area permesso di soggiorno online inserendo il numero di pratica o l’assicurata postale.