San Donà, Cereser cede a Teso le chiavi del municipio. Ora il nodo giunta, “sfida” fra Lega e Forcolin

Primo ingresso in municipio a San Donà da sindaco eletto per Alberto Teso nella mattina di martedì 16 maggio: passaggio di consegne con Andrea Cereser. Teso si è imposto su Francesca Zottis con il 63,14 per cento, quasi 12 mila voti contro i 6.274 di Francesca Zottis ferma al 33 per cento.

Una vittoria importante o, per l’avversaria, una sonora sconfitta che nessuno ha messo in discussione perché ha definito la voglia di cambiamento dopo 10 anni di centrosinistra.

Primo giorno in municipio

Alle 9 in punto i due si sono stretti la mano, hanno scattato foto e immancabili selfie. Non è ancora la proclamazione ufficiale, ma Teso ha “preso possesso” della casa comunale accompagnato dal primo cittadino uscente.

«Gli ho detto che non è facile amministrare una città come San Donà», ha detto Cereser, «se inizialmente è durissimo poi sarà duro. A maggior ragione se, quando entri, prima di te c’era un sindaco e presidente della Provincia che si era concentrata più che altro su quest’ultimo ente, se non puoi fare assunzioni per il rispetto del Patto di stabilità o devi affrontare una pandemia».

Reciproca stima tra i due, ma adesso è Teso il nuovo sindaco eletto dai cittadini. Ha chiarito di non essere iscritto a Fratelli d’Italia. Almeno per ora.

Il discorso di Teso

«La mia sarà un’amministrazione all’insegna del mondo delle imprese e del lavoro», ha detto Teso, «come ho detto fin dalla presentazione della mia candidatura a gennaio. La dignità non è data da un reddito o un sussidio, ma da un lavoro, che sia soddisfacente e giustamente remunerato. Per questo intendo convocare già per i primi giorni della prossima settimana il tavolo tecnico delle associazioni di categoria, come ho indicato in campagna elettorale. Confindustria, Confcommercio, le associazioni artigiane, Confesercenti, Apindustria, le associazioni dell’agricoltura: voglio tutti attorno a un tavolo, periodicamente, per far venire fuori le idee che potranno cambiare il volto di San Donà. Il municipio sarà aperto alle idee, ai progetti ed alle proposte degli imprenditori. Solo con il lavoro si crea ricchezza e benessere», ha concluso.

E citando Margareth Thatcher, tante volte rievocata in campagna elettorale, «nessuno si ricorderebbe del buon samaritano se questi non avesse avuto, oltre al buon cuore, anche i soldi per far curare il giudeo vittima dei briganti».

La giunta

Il nuovo sindaco si è preso una settimana di tempo. Mercoledì dovrebbe esserci la proclamazione e giuramento, giovedì Teso sarà a Ferrara, con il figlio Giorgio, al concerto di Bruce Springsteen per festeggiare il compleanno: 55 anni. Dopodiché si concentrerà sulla squadra di giunta che lo affiancherà. Operazione non facile.

Gli assessori potrebbero essere sei, come nell’attuale giunta, o sette, più il sindaco. Teso attende che le varie forze politiche presentino la loro rosa di nomi. Ma l’ultima parola sarà la sua e deciderà anche in base alla competenza.

Teso potrebbe tenersi Cultura, Sport, Commercio. A Fratelli d’Italia, che sfiora il 30%, andrà un assessore più il presidente del Consiglio, oppure due assessori per sicurezza, magari urbanistica o lavori pubblici.

Si fanno i nomi di Simone Cereser, più votato, e Massimiliano Rizzello, che era capogruppo e ha dettato la linea in questi cinque anni. Ci sono anche Stefano Ferraro e Federica Marcuzzo in lizza.

La Lega è il partito che di misura ha superato la lista di Gianluca Forcolin e i “transfughi”. Le spetterebbe il vice sindaco quindi un assessore. Uno dei nomi è quello di Alberto Schibuola, ma c’è anche Augusto Quintavalle o Giuliano Fogliani, ancora il più votato con 197 preferenze. Un assessore anche per la lista di Forcolin. E se non fosse lui? Potrebbe anche essere designata Elisa Pierobon, ex assessora a Musile, oggi a 253 voti.

Forcolin, più votato della tornata con 522 voti, potrebbe in caso avere le deleghe del bilancio come in Regione, dove era vice presidente. La lista ha chiesto verifiche sul seggio 7, dove il distacco della Lega è stato troppo marcato rispetto agli altri. Fi-Coraggio Italia vede Lucia Camata sulla vetta a 280 preferenze, verso la strada di un assessorato, che potrebbe essere quello ai Servizi sociali. Non si esclude un assessore esterno di fiducia del sindaco.