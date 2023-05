Mestre, stop alla moschea in via Piave. Il sindaco: «Fuori dai centri»

Sospesa l’attività del centro culturale musulmano di via Piave a Mestre. A deciderlo il settore edilizia privata del Comune. Stando al Comune il centro non avrebbe l’autorizzazione per cambiare gli spazi che ospitavano l’ex Supermercato Pam in un centro di preghiera. Ora l’associazione culturale ha tempo 30 giorni per ripristinare gli spazi come erano prima della trasformazione.

La decisione fa seguito alla serie di controlli eseguiti nelle ultime settimane dalla polizia locale. Decisione presa, fanno sapere al comando della Polizia locale, anche per motivi di sicurezza. Venerdì della scorsa settimana, durante la preghiera, all’interno del centro c’erano 516 persone. La sospensione si basa sull’applicazione di una legge regionale, la cosiddetta Legge Zaia, che impedisce di realizzare centri di preghiera nei centri abitati.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Luigi Brugnaro che ha sottolineato che «noi non siamo contrari a questi centri ma non nei centri abitati, dove i cittadini sono contrari e possono creare disturbo. Perché non ci pensa la Fincantieri a realizzare un centro di preghiera per queste persone, considerato che la gran parete degli operai impegnati nella costruzione delle navi sono bengalesi e musulmani. Oltre al centro di preghiera magari realizzano uno spazio per la mensa e le docce - continua Brugnaro -. C’è un terreno, al centro di un contenzioso, che la Fincantieri ci deve restituire. Per noi lo possono utilizzare benissimo per questo scopo. Non è che deve pensare sempre a tutto il sindaco».

Una proposta costruttiva per sbloccare la vicenda dei centri di preghiera ed evitare inutili contrapposizioni arriva da Prince Howlader, bengalese di seconda generazione, imprenditore e nazionale di cricket. «Io ho trovato un edifici abbandonato in zona artigianale in via Ca’ Marcello. Se il Comune mi garantisce che avrò l’autorizzazione per poterlo destinare a centro di preghiera noi lo acquistiamo subito. Non è in centro abitato, si trova in una zona artigianale e lì non disturba nessuno. Tra le altre cose l’edificio viene usato ora da sbandati e persone che vanno a drogarsi. Quindi sarebbe anche utile contro il degrado. Dal giugno dello scorso anno che continuo a scrivere al Comune presentando questa mia proposta. Ho chiesto anche degli incontri con gli assessori competenti in materia - conclude Prince -. Nessuno mai mi ha risposto. Noi siamo qui. Non vogliamo soldi ma solo di poter fare le cose alla luce del sole e nel rispetto della legge. Non cerchiamo inutili contrapposizioni e prove di forza. Acquistiamo con i nostri soldi, con i risparmi di tanti bengalesi l’edificio solo quando abbiamo la certezza che possiamo realizzare il centro di preghiera».