Elezioni a Martellago, la lista del sindaco al 20%. Ecco tutte le preferenze per il consiglio comunale

Andrea Saccarola si concede un bis di altri cinque anni da inquilino del municipio di Martellago e si gode il pieno di voti che ha portato in cascina la lista civica che porta il suo nome e che si conferma primo partito in città. Il confronto elettorale, contrariamente al 2018 quando al primo turno il voto si disperse in mille rivoli, essendo sei i candidati, quest’anno si era molto polarizzato su due candidati e due coalizioni ben definite. Con Boscolo lo scontro è stato leale ma non senza scintille in occasione in particolare dei dibattiti pubblici.

Il vantaggio alla fine non è stato abissale per Saccarola, il quale, però alla fine ha prevalso a Martellago e a Olmo, mentre Boscolo ha avuto maggiore successo a Maerne. C’era comunque incertezza alla vigilia e forse un po’ per scaramanzia Saccarola aveva tenuto staccato il telefono tutto il pomeriggio di lunedì, in occasione dello spoglio ed è venuto a sapere del risultato dalla figlia Giulia.

Saccarola, quali sono state secondo lei le chiavi del suo successo elettorale?

«Sicuramente il lavoro di squadra e il successo della mia lista civica che ha portato un risultato inaspettato, oltre il 20%. I cittadini evidentemente hanno capito che la mia figura non era esattamente come veniva dipinta da altri e se hanno puntato su di me evidentemente qualcosa di buono l’ho fatto».

Come lo spiega questo boom della sua lista?

«Non me l’aspettavo, sarò sincero, avevo prospettato un risultato tra il 13-15% al massimo, quindi essere arrivati quasi al 21% significa che il mio nome sicuramente ha trainato ma anche chi ha fatto parte della lista ha offerto una garanzia di qualità e i nostri cittadini hanno riconosciuto valide quelle persone. Se ci hanno votato così in tanti significa che in questi cinque anni abbiamo lavorato bene».

Di contro, però, Ambiente e Territorio e Generazione 18 più, composta da giovani e su cui puntava molto non hanno sfondato. Cosa non ha funzionato?

«Avevamo puntato su un risultato tra il 2,5 e il 3%, Generazione 18 più ha realizzato l’1,93 mentre Ambiente e Territorio si è attestata sul 2,34%. Per quest’ultima possiamo dirci comunque soddisfatti, per la lista dei giovani diciamo che forse non è stata capita anche perché guardando i risultati elettorali i giovani sono proprio mancati e questo deve far riflettere. Dobbiamo capire il perché molto ragazzi non vanno a votare. Ad ogni modo in Consiglio con noi è entrata Martina Marolda che ha 29 anni e anche altri sono stati coinvolti. La nostra sarà comunque un’amministrazione giovane».

Vicesindaco e giunta ci sono già anticipazioni? Possibili degli esterni?

«È ancora presto, ci dev’essere ancora la nomina, vedrò comunque in settimana i rappresentanti degli altri partiti, Lega e Fratelli d’Italia, escludo per ora la possibilità di esterni, all’interno della coalizione abbiamo già molta qualità, non vedo il caso di pescare degli esterni, per il resto siamo ancora in fase di studio».

Secondo lei sarà possibile una collaborazione con l’opposizione?

«Sarà possibile a patto che da una parte e dall’altra ci sia collaborazione. In questi cinque anni di amministrazione secondo l’opposizione sembra che abbiamo sempre lavorato male, raramente ho notato qualcosa di favorevole nei nostri confronti. Se si comincia a lavorare iniziamo con una collaborazione vera».

Loro affermano che non avete mai accolto le loro proposte. «Dipende anche da come ci si pone. A volte, su alcuni progetti, il loro comportamento è stato contraddittorio, ad ogni modo non ho alcun pregiudizio, ci siamo anche sentiti con Boscolo sull’argomento e gliel’ho confermato».

A chi si sente di dedicare questa vittoria?

«La dedico a tutti coloro che hanno lavorato nei cinque anni precedenti. Se sono stato riconfermato lo devo a chi ha lavorato con me. Adesso cambiano gli scenari, molti consiglieri non ci saranno più, però va dato loro merito per il lavoro svolto. Inoltre vorrei dedicarla anche alla nuova squadra che avrà altri cinque anni di tempo in cui portare avanti altri lavori».

Le preferenze

Dall’analisi delle preferenze, arrivate solo nella tarda serata di lunedì 15, quando anche l’ultima sezione elettorale è riuscita a completare lo spoglio, emerge il risultato della Lista Saccarola, primo partito con il 20,57%. Al secondo posto Dovere civico-Pd che raggiunge il 15,68% superando il 13,21% di cinque anni fa.

Fratelli d’Italia è al terzo posto con il 14,27% ma va tenuto conto che nel 2018 non si era presentata con il proprio simbolo. Mister preferenze è Franco Bragato della Lega con 248 voti.