Maltempo, la bora devasta il litorale di Sottomarina e Isola Verde

La bora devasta il litorale di Chioggia. L’ennesima ondata di maltempo di maggio, associata a raffiche di vento oltre i 50 chilometri orari, ha portato via ampi tratti di spiaggia a Sottomarina e soprattutto a Isola Verde che, come sempre, ha avuto la peggio.

Nell’area tra Isamar e Ambito 71 l’arenile è di fatto sparito, con le onde ben oltre le protezioni degli stabilimenti e le massicciate. La forza del mare ha travolto torrette, steccati, passerelle portandosi via tutto e arrivando alle prime file di ombrelloni.

«In quel tratto per fortuna le operazioni di ripascimento non erano ancora iniziate», spiega il presidente di Ascot, Giorgio Bellemo, «rimane però la grande frustrazione degli operatori che a ogni evento meteo importante si vedono sparire metri e metri di spiaggia. Anche se il clima non è propriamente estivo, la stagione è alle porte e ancora una volta si dovrà correre e faticare per sistemare tutto velocemente e in modo decoroso per garantire la giusta accoglienza dei turisti».

In altre parti di Isola Verde invece l’intervento di ripascimento si era già concluso, ma il mare si è portato via di nuovo la sabbia azzerando di fatto il ripristino. Molti operatori martedì, malgrado la pioggia battente e il vento, si sono comunque messi subito al lavoro per tentare, in qualche modo, di fermare l’avanzata dell’acqua o di mettere in sicurezza le infrastrutture, in attesa anche del rinforzo di bora atteso per il pomeriggio».

Stesso umore disperato anche a Sottomarina, dove gli operatori dovrebbero essere impegnati a noleggiare i primi lettini e ombrelloni e invece si ritrovano a spalare acqua e riparare reti guardando sconsolati l'ennesimo effetto della mareggiata.

«L’estate purtroppo non vuole iniziare», spiega Gianni Boscolo Moretto, presidente di Gebis-Chioggia spiagge, «il meteo anche quest’anno sta mettendo in seria difficoltà il comparto turistico e quello balneare in particolare».

«L’importante mareggiata di queste ore», aggiunge Boscolo Moretto, «ha creato danni sulla costa di Sottomarina e di Isola Verde che sembra avere la peggio. Salvaguardare la costa, salvaguardare il nostro territorio, salvaguardare le nostre aziende ormai è diventata una priorità che l’amministrazione comunale, così come la Regione, devono porsi. In questo caso, se penso al meteo e all’annosa questione dell’applicazione della Bolkestein per il rinnovo delle concessioni, il proverbio “piove sul bagnato” ci casca purtroppo a pennello…».