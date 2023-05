Ladri tornano nella stessa scuola a 24 ore dal colpo precedente: svuotati armadietti e distributori di bibite

Sono tornati a rubare alla scuola primaria Santa Maria Goretti a Mestre. Ennesimo furto nelle strutture dell’Istituto comprensivo Spallanzani. Più i danni che il valore di quanto è stato portato via dai ladri. I danneggiamenti e il furto sono stati commessi nella notte tra sabato 13 e domenica 14 maggio, ad un giorno dall’altro furto sempre commesso alla Goretti. Complessivamente sono sei i raid commessi al comprensivo.

La dirigente scolastica Antonina Randazzo alcuni giorno fa aveva pubblicamente denunciato la situazione di insicurezza in cui si lavora al comprensivo Spallanzani. Una situazione che inizia a pesare anche sui bambini che vedono le proprie cose danneggiate se non rubate.

Nell’ultimo raid i ladri hanno aperto tutti gli armadietti spaccando le ante. Si sono portati via del materiale didattico e i gilet che le maestre tengono a scuola per usarli nelle giornate più fredde. Poi, come avvenuto in tutte le altre volte, hanno scassinato la macchinetta del caffè, prendendo una manciata di soldi. Anche in questo caso non hanno lasciato impronte, quasi sicuramente hanno utilizzato guanti.

Lunedì mattina sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti. «La situazione sta diventando pesante anche per i bambini che vedono i loro spazi violati. Non ci sentiamo più sicuri anche perché chi è protagonista dei raid non sembra farlo per il valore della merce che ruba, ma quasi per una sfida, sicuro che nessuno lo prenderà», sottolinea la dirigente. «Queste persone si devono rendere conto che stanno facendo un danno anche a loro stessi, perché la scuola appartiene a tutti».