Ipab Istituzione Veneziana, dimissioni in tronco del Cda: «Non ci sono le condizioni per restare»

Arrivano le dimissioni in blocco per il Consiglio di amministrazione di Istituzione Veneziana. «In queste condizioni non è possibile andare avanti», hanno fatto mettere a verbale nella riunione di lunedì sera, 15 maggio, il presidente del Cda, il commercialista Stefano Rossi, e i consiglieri Paola Bonetti, Loredana Grillo e Pamela Frezza. L’altro componente, Enrico Ellero, si era già dimesso alcuni mesi fa.

Le dimissioni sono arrivate dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2023 che garantisce così la continuità delle attività dell’ente. Il problema, tuttavia, non riguarda il presente ma quel che è accaduto all’ente negli ultimi dieci anni e quel che è emerso nella ricostruzione dei documenti contabili, già nel mirino della Finanza e della procura contabile che nel corso dell’ultimo anno ha acquisito una mole significativa di documentazione su contratti di affitto, consulenze e cantieri.

Il presidente Rossi – che era stato chiamato dal sindaco Brugnaro per cercare di risolvere la situazione dopo la lunga presidenza di Luca Segalin – dice di essere molto dispiaciuto. «Ci siamo sentiti soli», spiega, «le istituzioni e la politica non hanno condiviso il nostro piano per il risanamento dell’ente, è mancato il supporto». E ancora: «Tutti gli attori sono stati alla finestra, è come se ci avessero detto: sbrigatevela voi».

E così a un certo punto il presidente del cda e i consiglieri si sono prosaicamente detti: ma chi ce lo fa fare? «Eppure abbiamo lavorato tanto», riflette Rossi, «abbiamo rifatto tutta la contabilità, analizzato tutti i contratti di affitto, avviato l’azione civile per riavere dagli ex vertici le indennità ottenute in eccesso. E l’ente è anche pronto a recuperare i crediti degli affitti non incassati, al netto dei casi sociali che devono essere tutelati. Ma per fare tutto questo ci vuole un grande impegno amministrativo, e non abbiamo ricevuto risposte neppure alla richiesta di potenziamento del personale, ci sarebbe bastata una sola persona in più, anche a tempo».

Più in generale, ripete Rossi, «ci siamo sentiti soli». L’ultima tegola – una delle tante – caduta sull’Ipab, che a Venezia possiede circa 250 tra appartamenti e negozi oltre ad alcune comunità alloggio, è arrivata con la relazione del commercialista Federico Del Vecchio, incaricato di una consulenza proprio sugli affitti. Andando a spulciare i dati degli ultimi 10 anni, Del Vecchio si è accorto che Istituzione veneziana vanta un credito di circa 1,2 milioni di euro, che non era mai entrato nei bilanci, nei confronti degli affittuari.

«Dopo le dimissioni del cda l’obiettivo su cui tutti ora dovrebbero focalizzarsi è dare continuità all’ente», commenta il direttore Andrea Zampieri.

Quale scenario si apre per l’Ipab? Regione e Comune dovranno parlarsi. L’ipotesi più probabile è che la Regione (cui spetta il controllo sull’Ipab) indichi un commissario che possa avere tutti gli strumenti per far ripartire l’ente, a partire dall’approvazione dei bilanci consuntivi 2020, 2021, 2022, non ancora approvati. In alternativa il sindaco di Venezia Luigi Brugnato potrebbe decidere di nominare un nuovo Cda. Con il rischio di ritrovarsi, nell’arco di pochi mesi, nella stessa situazione di stallo.