Tutti i meriti di Teso e del centrodestra unito. E quei segnali non colti dal centrosinistra

Alberto Teso sindaco al primo turno. L’avvocato 54enne, sostenuto da una coalizione di centrodestra unita, sfratta il centrosinistra dal municipio conquistando quasi il doppio dei consensi rispetto all’avversaria Francesca Zottis. Sfratto galante, comunque.

A risultato conclamato ha abbracciato e omaggiato con un mazzo di fiori l’avversaria, costretta solo ieri ad ammettere: «Ho continuato a dare la carica a chi ci credeva, ma per chi fa politica da più di dieci anni i segnali erano chiari».

Quali erano questi segnali? Il centrosinistra ha pur rivendicato numerosi progetti realizzati, soprattutto in ambito sociale, altri ancora in itinere. Ha difeso a spada tratta la pedonalizzazione del centro, ribadito il merito di aver avviato il restyling della Porta Nuova e rilanciato la propria idea sul futuro della Cantina dei talenti. Queste e tante altre cose. Ma il responso delle urne è stato impietoso. E, diceva Zottis, i segnali erano chiari.

Gli elettori avevano capito che quell’esperienza era arrivata al capolinea. Il sindaco uscente Andrea Cereser non ha ceduto alle lusinghe di chi gli chiedeva di ripresentarsi, magari con una propria lista. Assenti dalla competizione elettorale anche la vicesindaca Silvia Lasfanti e gli assessori uscenti Walter Codognotto e Chiara Polita. Nessuna traccia pure del presidente del consiglio comunale Francesco Rizzante. Un segnale di abbandono? Così, almeno, sembra essere stato percepito.

La candidata Francesca Zottis ha portato avanti una grande campagna elettorale alla guida del Pd e di alcune civiche il cui risultato, alla fine, si è rivelato al di sotto delle aspettative. E, a proposito di segnali, come non considerare la reazione allo tsunami dell’inchiesta giudiziaria sulla casa di riposo Monumento ai caduti. Esponenti del centrodestra, e il candidato Alberto Teso, avevano evidenziato al sindaco uscente che, pur nel rispetto delle indagini della magistratura, era necessario agire subito, convincendo il Cda a rimettere il mandato, in assenza di dimissioni spontanee, per molti doverose. Nulla di tutto questo è avvenuto.

Cereser aveva detto di essere colpito profondamente «proprio per la dimensione di male e di violenza che le indagini hanno fatto emergere», ma che una richiesta simile significava «speculare sul dolore e sulla rabbia delle persone che attendono e meritano verità e giustizia». Un altro segnale, pesantissimo, che gli elettori non hanno apprezzato.

Dalle colpe, o presunte tali, ai meriti. I meriti rivendicati da Lucas Pavanetto, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, di aver indicato di nome di Teso fin dall’inizio, con convinzione. Del neo sindaco e della sua capacità di motivare la squadra del centrodestra finalmente unita attorno al suo nome. Pur con tutti i distinguo e le, legittime, aspirazioni personali. Merito dei numerosi mister preferenza.