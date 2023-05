Corriere si ferma per consegnare pacchi: derubato di un plico con ottomila euro

Un “mordi e fuggi” da ottomila euro compiuto ai danni dell’autista di un furgone per la consegna di pacchi. È successo lunedì mattina, 15 maggio, in via Miranese a Mestre. Vittima del furto un autista romeno. Sull’accaduto indaga la polizia.

L’autista stava consegnando pacchi per conto di una ditta di trasporti. Un lavoro che svolge da anni e che lo vede impegnato soprattutto in città. Pacchi vari consegnati a domicilio. La routine lo vede compiere gesti sempre uguali e che a volte gli fanno abbassare le misure di sicurezza come quella di chiudere a chiave il furgone quando si reca al domicilio indicato per la consegna.

Lunedì mattina è avvenuto questo. L’autista è sceso per portare a domicilio il pacco. Il tempo di suonare il campanello del destinatario di dargli la merce e di compilare la documentazione relativa e quando è tornato al furgone qualcuno aveva allungato le mani all’interno della cabina dell’automezzo. Infatti quando lui è salito e stava per ripartire si è accorto che mancava qualche cosa. Un plico non da poco. Era sparita una busta dove all’interno c’erano ottomila euro. Soldi relativi alle consegne effettuate. L’uomo all’inizio pensava che fosse finita per errore in qualche angolo della cabina. Ha rovistato ovunque e aperto tutti i cassetti immaginabili. Ma della busta nessuna traccia. Sceso dal mezzo si è guardato intorno alla ricerca di qualche testimone che magari avesse visto che si era intrufolato nel furgone. Ha fermato delle persone, ma nessuno ha saputo dargli delle informazioni utili. Del resto il “mordi e fuggi” è stato molto veloce. Tanto da far pensare che chi ha agito sapeva della busta ed è andato a colpo sicuro.

A quel punto all’autista non è rimasto che chiamare la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti di una volante. Ai poliziotti lo straniero ha raccontato quanto avvenuto, ha spiegato dove era e cosa stava facendo mentre il ladro agiva. Quest’ultimo non ha preso null’altro. Del resto gli è andata bene. Forse nemmeno lui si aspettava che la busta contenesse ben 8000 euro.

I poliziotti hanno verificato se in zona ci sono telecamere che possano avere ripreso, eventualmente, chi ha rubato il denaro e la direzione che ha preso per scappare. Successivamente il derubato si è recato in commissariato a sporgere denuncia. Un furto parecchio anomalo.