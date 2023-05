Incidente tra un’ambulanza e un’auto: tre feriti, uno è grave

Incidente tra un’ambulanza e un’auto alle 19 di martedì 16 maggio lungo la strada provinciale 7 via Rebosola a Chioggia: tre feriti, di cui uno grave.

I pompieri, arrivati dalla caserma di Chioggia, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall’auto la persona alla guida, che è stata stabilizzata dal personale del Suem e trasferita in eliambulanza in ospedale all’Angelo di Mestre.

L'auto coinvolta nell'incidente

Ferite in maniera lieve due persone all’interno dell’ambulanza, pure loro assistite dal personale sanitario. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dello schianto.