Elezioni a Pianiga. Tutti i nomi e i volti degli eletti nel nuovo Consiglio comunale

Massimo Calzavara si impone a Pianiga e diventa sindaco del suo paese per la terza volta. Con 2.595 voti si è imposto sui due sfidanti vincendo con il 46,41% delle preferenze.

Calzavara, 49 anni, avvocato era stato sindaco fino a sei anni fa e in queste elezioni era alla guida della lista “Massimo Calzavara sindaco” appoggiata da tutto il centrodestra. Una lista che ha sbaragliato gli avversari.

Il centrosinistra con la lista Insieme per Pianiga di Silvia Coppetta Calzavara è arrivata seconda con il 28,18% e 1.576 voti assoluti mentre terza la lista del sindaco uscente “Federico Calzavara sindaco” che ha conquistato 1.421 voti, il 25,41%.

Il sindaco in carica ha ribadito fin dalle sue prime dichiarazioni che sarà il sindaco di tutti. Alla lista di maggioranza andranno 11 consiglieri nel parlamentino cittadino, 3 al centrosinistra della candidata Silvia Coppetta Calzavara, e 2 quelli della civica del sindaco uscente Federico Calzavara.

«I dati che emergono dalle urne», dice soddisfatto, «sono impietosi e parlano di una vittoria davvero indiscutibile della mia lista e per il centrodestra a Pianiga. Una lista che rappresenta tutto il territorio e gli interessi e istanze che da questo emergono. Sarò il sindaco di tutti. Come ribadito in campagna elettorale una delle prime azioni che farò da sindaco sarà quella di portare avanti progetti per il paese reperendo fondi collegati al Pnrr».

Il primo a complimentarsi per la vittoria con il suo ex assessore è stato il sindaco uscente Federico Calzavara. «Complimenti a Massimo, nuovo sindaco di Pianiga», afferma. «In democrazia gli elettori hanno sempre ragione e il risultato è chiaro».

«Sono andato personalmente a complimentarmi con lui», continua Federico Calzavara, «per augurargli buon lavoro. Grazie a tutti coloro che ci hanno votato».

«Grazie alle persone fantastiche – conclude – che ci hanno messo la faccia e il cuore: questa avventura insieme è stata una vittoria».

Soddisfatta per il centrosinistra Silvia Coppetta Calzavara, anche se sotto sotto, dalle divisioni che si erano create nell’area del centrodestra, ci si aspettava di più.

«Complimenti al vincitore per il risultato» dice «sono comunque contenta per il grande gruppo e la squadra che si sono formati. Sul risultato ha pesato, purtroppo, il clima politico nazionale».

«Porteremo avanti anche dai banchi dell’opposizione le questione che ci caratterizzano e che abbiamo posto in campagna elettorale».