Condannata a 2 anni e 9 mesi per circonvenzione d’incapace

Ha avvicinato nel parcheggio una paziente seguita dal Centro di salute mentale di San Vito al Tagliamento, l’ha convinta con una serie di pretesti ad aprire una carta postepay e a consegnarle poi la tessera. Su quella postepay sono state accreditate poi delle somme di denaro, ritenute dagli inquirenti provento di plurime truffe a danno di terzi.

A processo, per l’ipotesi di circonvenzione d’incapace, è finita Patricija Braidic, 42 anni, nata in Francia e domiciliata a Pramaggiore. Assistita dall’avvocato Fabio Gasparini, l’imputata ha optato per il rito abbreviato. Il gup Rodolfo Piccin ha condannato Braidic a due anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione. Il pm Andrea Del Missier ha contestato la recidiva reiterata e specifica.

L’episodio che è oggetto del processo risale al 26 gennaio 2019. La persona offesa ha sporto denuncia il 13 aprile di quello stesso anno. Ha riferito agli inquirenti di aver incontrato una donna, la quale ha detto di chiamarsi Barbara. Si sono poi riviste.

La sedicente amica le ha detto di aver bisogno di una carta di credito per farsi accreditare lo stipendio e anche per effettuare dei pagamenti, allo scopo di poter curare un tumore ai polmoni.

Il pm Del Missier ha evidenziato che l’imputata, di fronte alle titubanze della persona offesa, le ha fatto pressioni psicologiche, dicendole che la stava deludendo.

L’accusa ha ricostruito che in tal modo l’imputata ha indotto la persona offesa ad attivare la carta prepagata all’ufficio postale di San Giovanni di Casarsa e a farsela consegnare. Alcuni mesi dopo l’attivazione, la carta postepay è stata restituita alla persona offesa.

Il pm Del Missier ha contestato all’imputata di aver abusando dello stato psicofisico della vittima per procurarsi un profitto.

I sospetti degli inquirenti si erano concentrati inizialmente su un’altra donna, la cui posizione è stata poi archiviata in quanto in sede di riconoscimento fotografico, a conclusione degli accertamenti, la persona offesa non ha riconosciuto la precedente indagata ma ha indicato la foto dell’imputata.

La difesa ritiene che vi siano dei buoni margini per proporre appello. L’avvocato Gasparini ha sollevato delle perplessità sulla riconducibilità del reato alla sua assistita, in quanto non è stata riconosciuta con assoluta certezza dalla persona offesa.