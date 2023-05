Elezioni comunali 2023 a Pianiga. Massimo Calzavara è il nuovo sindaco: "Ora trovare risorse"

Il candidato del centrodestra è tornato sindaco per la terza volta: anche se il voto non è ancora ufficiale la sua vittoria è già stata riconosciuta. Qui spiega ad Alessandro Abbadir Il primo punto del suo programma: trovare immediate risorse per il Comune all'interno dei fondi del Pnrr. Riprese Agenzia Lorenzo Pòrcile

00:57