Acqua alta eccezionale a Venezia, il Mose entra in azione

Come non bastasse la pioggia dall’alto, ecco anche l’acqua dal basso. Previsioni di marea eccezionale per domani: 115 centimetri alle 21,40 e Mose in preallerta per il sollevamento delle barriere. Fenomeno raro ma non eccezionale per il mese di maggio.

La conferma arriva dal Centro Previsioni Maree. Si inizierà oggi, con i 95 centimetri previsti alle 21,10: quanto basta per l’allagamento, almeno parziale, di piazza San Marco. Per domani, invece, come detto la marea supererà il metro e dieci. Le condizioni meteo, tuttavia, potranno giocare un ruolo importante e saranno da monitorare ora per ora. La conferma arriva da Alvise Papa, responsabile del Centro Previsioni e Segnalazioni Maree: «Una marea come quella di questa settimana certamente non è molto frequente, ma in passato è capitato di registrare 120 centimetri anche a metà giugno».

Le condizioni meteo di questi giorni, aggiunge Papa, non sono delle migliori, tanto che – dalle basse maree eccezionali di febbraio alle precipitazioni di questi giorni – le attuali condizioni meteo sembrano essere quelle che ci si sarebbe aspettato un mese fa: «Abbiamo una marea astronomica vicina agli 84 centimetri, questo ciclone che si sta formando nel Mediterraneo andrà a interessare le regioni del Meridione, ci saranno problemi lungo la costa campana e laziale poi si ripresenterà nell’Adriatico e lì inizierà l’incertezza che potrà riguardare sia l’Adriatico meridionale sia l’Adriatico centrale.

Le previsioni ci danno 115 centimetri, poi potrebbero cambiare di 5 in più o in meno. È da vedersi, ma si tratta comunque di una caratteristica primaverile. Per i prossimi tre giorni ci sarà bora, martedì si intensificherà. Previsione confermano ad ogni modo una quota Mose».

Con il sollevamento di domani, il Mose raggiungerà anche un traguardo simbolico: le paratoie entreranno in funzione per la cinquantesima volta a difesa della marea eccezionale.

In questi ultimi mesi, oltre ai tempi sono diminuiti anche i costi di sollevamento delle paratoie alle bocche di porto. Per ogni sollevamento nella stagione 2020-2021, i costi sono stati pari a 272 mila euro. Per la stagione 2021-2022 invece sono scesi a 211 mila euro. In buona sostanza i costi sono in diminuzione per l’efficientamento delle procedure.