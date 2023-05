A fuoco una baracca agli Alberoni, pompieri in azione per spegnere le fiamme

Alle 18 di lunedì 15 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in zona Alberoni, al Lido di Venezia e non lontano dall’ospedale Stella Maris, per l’incendio di una baracca: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri accorsi dal distaccamento del Lido con un’autopompa e un’autobotte e con un’autopompa lagunare da Venezia e 10 operatori, hanno spento le fiamme, che hanno completamente bruciato il ricovero pieno di materiale vario.

Le cause delle fiamme sono al vaglio delle squadre intervenute. Operazioni di soccorso dei vigili del fuoco in fase di ultimazione.