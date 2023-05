Elezioni in provincia di Venezia, alle 12 affluenza tra il 12 e 13 per cento a San Donà e Martellago

Affluenza al voto in calo a San Donà. Siamo fermi al 13 per cento alla prima rilevazione della mattina intorno alle 12, quando nel 2018 eravamo già al 18.7 per cento.

La pioggia ha trattenuto a casa molti cittadini che non si sono diretti verso spiagge o in montagna, ma allo stesso modo non si sono ancora diretti ai seggi.

Il voto è comunque distribuito tra oggi e domani e quindi è ancora presto per un' analisi sulla affluenza al voto. Severità massima sui telefonini: vietato portarli nelle cabine elettorali come precisato nei cartelli affissi ai seggi.

Molti cittadini si sono lamentati perché dovevano lasciarli all' esterno senza adeguata organizzazione.

Il candidato Alberto Teso, che essendo residente a Musile non vota, è stato contestato per la sola presenza all' esterno del seggio alle scuole Forte del 48. Francesca Zottis ha votato al 22, scuole Carducci, e Carlo Fantinello in viale della Libertà.

Martellago

Affluenza assestata al 12,05% alle ore 12 a Martellago, leggermente più bassa rispetto a cinque anni fa quando però si votava solamente la domenica.

I due candidati hanno entrambi espresso il loro voto intorno alle ore 10.30, il sindaco uscente Andrea Saccarola presso la scuola media Goldoni di Martellago mentre Alessio Boscolo presso la scuola elementare di Maerne.

Gli afflussi degli elettori sono regolari, Non si sono registrati affollamenti alle sezioni nè casi di proteste o problematiche di altro tipo