Via Alta a Marcon pericolosa: "Da anni i cittadini chiedono che si corra meno"

Michele Zampedri, già consigliere comunale a Marcon, spiega come in via Alta a Marcon, dove è morto il pensionato Giuseppe Niero detto Maurizio, 69 anni, da tempo i cittadini chiedono misure correttive perché si corra meno. Finora, però, non sono state prospettate soluzioni efficaci. (videointervista Marta Artico)

01:36